Le tout nouveau smartphone abordable de Samsung est d’ores et déjà en promotion

Le Samsung Galaxy A16, lancé en octobre dernier, est le nouveau représentant de l’entrée de gamme du constructeur. Seulement deux mois après sa sortie, on peut déjà trouver sa version 4G à 189 euros au lieu de 219 euros chez RED by SFR.

Samsung Galaxy A16 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Seulement six mois après la sortie du Samsung Galaxy A15, la marque sud-coréenne a décidé de lancer, en octobre dernier, son héritier, le Samsung Galaxy A16, disponible en 4G et en 5G. Une version améliorée avec de bons atouts, comme les six ans de mises à jour dont il profitera. Récemment, la version 5G a eu droit à une petite remise, mais aujourd’hui, c’est le modèle 4G qui voit son prix baisser, ici sous les 200 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy A16 4G

Une dalle Amoled de 6,7 pouces

Six ans de mises à jour !

Une puce MediaTek Helio G99

Lancé à 219 euros, le Samsung Galaxy A16 4G est aujourd’hui disponible en promotion à 189 euros chez RED by SFR.

Un smartphone bien conçu et durable

Le Samsung Galaxy A16 4G est donc l’un des tout derniers smartphones d’entrée de gamme de la marque. Et malgré ce positionnement tarifaire, la marque n’a pas négligé le design de son appareil, qui est vraiment joli et bien conçu, malgré ses bords assez visibles, surtout au niveau du menton, et son dos en plastique qui attire les traces de doigts. Le Galaxy A16 a surtout le net avantage d’être certifié IP54 ; il est donc résistant aux projections d’eau.

Il marque tout de même des points avec sa grande dalle Amoled de 6,7 pouces, qui affiche une définition de 2 340 × 1 080 pixels et offre un taux de rafraîchissement de 60 ou 90 Hz. Globalement, le calibrage est de bon ton, la colorimétrie assez naturelle, mais la luminosité se révèle un peu trop juste. Côté logiciel, c’est OneUI 6.1 qui est en place et c’est toujours aussi agréable. Retenons avant tout les six années de mises à jour majeures et de sécurité proposées par le constructeur, ce qui en fait le smartphone d’entrée de gamme offrant la plus grande longévité logicielle du marché. Rien que ça ! Rappelons que le Galaxy A15 avait droit à « seulement » quatre ans de mises à jour de l’OS.

Des performances suffisantes

Côté performances, le Samsung Galaxy A16 est équipé d’une puce MediaTek Helio G99, alors que la version 5G renferme un Exynos 1330. Avec son SoC, le modèle 4G ne délivre certes pas une énorme puissance, mais il devrait tout de même être capable de faire tourner certains jeux peu gourmands, et peut tout à fait exécuter les tâches classiques, comme la navigation web, la consultation de réseaux sociaux ou l’écriture de SMS de manière fluide et sans ralentissement.

Côté photo, le bloc se compose d’un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 5 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. Les clichés capturés en plein jour sont très lisibles, avec un niveau de détail satisfaisant. La gestion de la luminosité reste toutefois un point faible. Enfin, concernant son autonomie, le Galaxy A16 est doté d’une batterie de 5 000 mAh qui lui permet de tenir une bonne petite journée, voire au-delà si vous êtes raisonnables dans votre utilisation. La charge rapide 25W est aussi de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A16, mais version 5G, donc un poil différent.

Si vous souhaitez découvrir d’autres bons modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.