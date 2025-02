Ce vidéoprojecteur Full HD projetant une image de 140 pouces est une excellente affaire, surtout qu’il intègre aussi Google TV

Vous avez envie de passer sur un vidĂ©oprojecteur sans avoir Ă casser la tirelire ? Le ViewSonic LX60HD permet de diffuser des images jusqu’Ă 140 pouces en Full HD pourrait ĂŞtre l’Ă©lu. Surtout qu’aujourd’hui, il est en promotion Ă 279 euros au lieu de 299 euros habituellement.

Avoir un vidĂ©oprojecteur apporte quelques avantages si nous devions les comparer aux tĂ©lĂ©viseurs, comme l’encombrement, la possibilitĂ© de modifier aussi la taille d’affichage, etc. Maintenant, les vidĂ©oprojecteurs proposent aussi une expĂ©rience connectĂ©e comme les TV, un système d’exploitation comme Google TV, l’accès aux applications de streaming comme Netflix, Prime VidĂ©o, Max… Ce que le ViewSonic LX60HD propose, un appareil polyvalent avec une installation simple, accessible et encore plus abordable aujourd’hui avec cette offre.

Les points forts du ViewSonic LX60HD

Une résolution Full HD 1080p pour des images nettes et détaillées

Google TV d’intĂ©grĂ© avec l’accès Ă toutes les applications

Taille d’Ă©cran jusqu’Ă 140 pouces (contre plus 120 pouces gĂ©nĂ©ralement…)

Au lieu de 299 euros, le ViewSonic LX60HD est aujourd’hui disponible en promotion Ă 279 euros sur Amazon.

Une bonne qualitĂ© d’image pour un petit prix

Le ViewSonic LXHD60 est un vidéoprojecteur qui offre une résolution Full HD en 1080p, garantissant des images claires, colorées et détaillées. Sa luminosité mesurée à 630 lumens est idéal pour une utilisation dans des environnements sombre ou légèrement éclairé, ce qui en fait le parfait ajout pour une chambre, mais un peu moins pour un salon trop lumineux.

La partie audio est prise en charge par deux haut-parleurs de 5W, mais nous vous recommandons de passer par un système externe pour mieux profiter de vos contenus comme une barre de son connectĂ©e. Ce vidĂ©oprojecteur peut aussi compter sur ses technologies de mise au point automatique garantissant des images claires sans efforts de la part de l’utilisateur. Le trapèze est, lui aussi, corrigĂ© directement par le système du ViewSonic.

Une bonne connectivité et Google TV

En termes de connectivitĂ© sans fil, le ViewSonic LX60HD propose un Wi-Fi 5 GHz et le Bluetooth 5.0, permettant ainsi de connecter tout un système audio sans fil pour une immersion sonore optimale (et surtout sans avoir des câbles qui se baladent). Pour le cĂ´tĂ© branchement, une entrĂ©e HDMI 1.4 est disponible, pour brancher par exemple une console ou un PC Gaming, afin de profiter d’un Ă©cran gĂ©ant pour des parties encore plus immersives. Le LX60HD dispose Ă©galement de deux ports-USB-A permettant de brancher des clĂ©s USB ou des disques dur pour visionner vos fichiers stocker sur ces dispositifs.

Avec l’intĂ©gration du système d’exploitation de Google destinĂ©es aux tĂ©lĂ©viseurs (Google TV), le vidĂ©oprojecteur de ViewSonic permet d’accĂ©der aisĂ©ment Ă tout le catalogue d’applications du Play Store idĂ©al pour installer les plateformes de streaming que vous avez besoin, des applications multimĂ©dia comme VLC, DAZN pour le sport… Pour rĂ©sumer, le choix est vĂ´tre. Pour le design, le LX60HD propose un boitier d’une teinte bleu compact et portable permettant un transport facile dans les diffĂ©rentes pièces de la maison, offrant une flexibilitĂ© de dĂ©placement optimale.

