Lidl baisse déjà le prix de son nouveau vélo électrique abordable avec 100 km d’autonomie 

Lidl a récemment dévoilé la troisième génération de ses vélos électriques abordables, parmi lesquels figure le Crivit Y.3. Un modèle endurant taillé pour la ville que l’on trouve actuellement à 1 299 euros au lieu de 1 599 euros sur le site officiel.

C’est en ce début de mois que Lidl a levé le voile sur sa nouvelle gamme de vélos électriques à petit prix. Ce millésime 2025 accueille donc les Crivit X.3 et Y.3. C’est cette dernière référence, dotée d’un cadre ouvert et d’une courroie d’un côté, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd’hui. On la trouve en effet à un prix encore plus contenu que d’ordinaire grâce à une réduction de 18 %.

Les points forts du Crivit Y.3

Un cadre en aluminium ouvert

Un couple de 40 Nm, parfait pour la ville

Une autonomie de 100 km avec le mode Eco

Lancé à 1 599 euros, le vélo électrique Crivit Y.3 avec courroie de Lidl est aujourd’hui disponible en promotion à 1 299 euros chez Lidl. Et c’est sans compter les aides de l’État et des collectivités locales qui peuvent vous permettre de réduire encore un peu plus la facture.

Sachez que le modèle Crivit Y.3 doté d’une transmission Shimano est lui aussi moins cher actuellement : Lidl l’affiche à 1 399 euros au lieu de 1 699 euros. D’autres références de la gamme sont également en promotion.

Un VAE bien équipé

Le Crivit Y.3 est un vélo électrique doté d’un cadre en aluminium ouvert, une conception pratique pour enjamber l’engin plus facilement. Ce dernier a par ailleurs été conçu pour un public mesurant entre 160 et 190 cm. Côté encombrement, son poids de 23 kg est assez contenu, mais pour les déplacements intermodaux, mieux vaut avoir un peu de force dans les bras.

Le VAE de Lidl marque en outre des points grâce à son équipement plutôt généreux. On a ainsi droit à un porte-bagages, à une sonnette, à un garde-boue, à un support pour smartphone et à un compartiment caché pour placer un tracker. Les pédales sont de leur côté recouvertes d’une surface antidérapante et de réflecteurs. Le Crivit Y.3 intègre également des pneus Schwalbe Big Ben de 27,5 pouces ; une taille qui offre un bon compromis vitesse/inertie et qui est adaptée à la majorité des situations. Côté freins, ce sont des modèles à disque hydrauliques Shimano MT200 qui accompagnent le VAE.

Idéal pour les trajets urbains

Le Crivit Y.3 renferme un moteur Mivice M080 dans son moyeu arrière. Un moteur qui envoie un couple de 40 Nm, avec une puissance légale de 250 W. Le couple n’est certes pas énorme, mais c’est tout à fait suffisant pour une utilisation en ville. Trois niveaux d’assistance sont disponibles, et un mode Boost, bien pratique pour les côtes, est aussi mis à disposition. Et contrairement au modèle équipé d’une transmission Shimano à 9 vitesses, ce modèle-ci se contente d’une courroie Gates et d’une unique vitesse. Ce single speed est forcément moins polyvalent, mais il a l’avantage d’avoir une courroie plus silencieuse et moins salissante.

Le biclou est également fourni avec un capteur de couple : avec, l’assistance électrique est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales, ce qui permet de profiter d’une conduite plus naturelle et plus maîtrisée qu’avec un capteur de rotation. Enfin, côté endurance, la batterie amovible de 355 Wh assure jusqu’à 100 km d’autonomie avec le mode Eco.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques pas chers du moment.

