Les TV 4K sont à prix cassé durant les ventes flash du printemps d’Amazon : voici notre sélection des 12 meilleures offres

Amazon propose ses Ventes Flash de Printemps du 25 au 31 mars. Une semaine durant laquelle on peut faire des économies sur un TV 4K en LED, QLED ou OLED, ou bien de passer à un vidéoprojecteur. Voici les meilleures offres d’Amazon sur ces produits.

OLED, QLED, LED tout court ou autres… Si le cœur balance entre plusieurs TV, alors il vaut mieux se plonger dans ce guide. Lors de ses ventes flash du printemps, Amazon brade quelques modèles de TV 4K et il y a de quoi faire de réelles économies sur une nouvelle dalle lors de cette période. Bien sûr, nous n’oublions pas les adeptes des vidéoprojecteurs.

Les meilleurs bons plans TV des Ventes Flash de Printemps d’Amazon

Vous ne trouvez pas le TV de vos rêves dans cette sélection ? Sachez que vous pouvez aussi jeter un œil à nos différents guides d’achat dans le domaine. En premier lieu notre guide des meilleurs TV QLED ou OLED en 2025, celui des meilleurs TV QLED de Samsung et TCL, ou encore le guide des meilleurs vidéoprojecteurs à (ultra) courte focale.

Xgimi MoGo 3 Pro

Avec son design maîtrisé, sa portabilité, ses fonctions automatiques de correction de l’image et son interface Google TV, le Xgimi MoGo 3 Pro a de quoi convaincre celles et ceux qui recherchent un petit vidéoprojecteur efficace et surtout peu encombrant.

Les points forts du Xgimi MoGo 3 Pro

Son joli design, pratique soit dit en passant

Ses fonctionnalités pour la correction d’image

Son interface Google TV

Au lieu de 499 euros, le Xgimi MoGo 3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 424 euros sur Amazon.

Philips 75PUS7608

Si vous recherchez un très grand téléviseur pour profiter de vos films et séries dans de bonnes conditions, alors le TV 4K Philips 75PUS7608 pourrait bien vous convenir. Avec sa dalle de 75 pouces compatible HDR10+ et Dolby Vision, il a clairement de bons arguments. Et malgré cette diagonale importante, son prix n’atteint pas des sommets. Du 75 pouces à 600 euros, on fait rarement mieux.

Les points forts du Philips 75PUS7608

Un écran LED de 75 pouces en 4K

Le support du HDR10+ et du Dolby Vision

L’interface Saphi pour la partie Smart TV

Au lieu de 999 euros, le Philips 75PUS7608 est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Amazon.

Xgimi Elfin Flip

Le Xgimi Elfin Flip est un vidéoprojecteur ultra-compact et polyvalent qui combine une image Full HD avec un design innovant et des fonctionnalités intelligentes. Intéressés par ce nouveau produit ? Amazon le propose avec 100 euros de moins pendant ses ventes flash de printemps.

En quoi Xgimi Elfin Flip est-il séduisant ?

Pour son design innovant avec des dimensions extrêmement compactes

Des images Full HD sur toutes les surfaces et selon n’importe quel angle

Des fonctionnalités intelligentes et une multitude d’applications de streaming

Disponible à 399 euros, le vidéoprojecteur Elfin Flip de Xgimi bénéficie de 100 euros de réduction et s’affiche ainsi à 299 euros sur Amazon.

LG 75QNED77

À côté de ses téléviseurs OLED, LG propose dans son catalogue des modèles équipés de dalles QNED. C’est une sorte de QLED amélioré et qui se révèle être aussi intéressant que l’OLED, avec un prix plus doux. Et ça tombe bien puisque le modèle 75QNED77 de 2024 passe de 1 499 euros à 799 euros grâce aux ventes flash d’Amazon.

Le LG 55QNED75 en quelques mots

Un écran QNED de 75 pouces en définition 4K

Upscaling 4K et technologies HDR au programme

WebOS 24 pour la partie TV connecté

D’abord à 1 499 euros, le téléviseur LG 75QNED77 de 2024 est en ce moment à 799 euros sur Amazon.

LG OLED55B4E

Leader dans le domaine des TV 4K OLED, LG propose un catalogue accessible à tous les budgets avec notamment la gamme B4 dédiées aux bourses les moins fortunées. Cela reste cher, certes, mais c’est aussi le prix à payer pour profiter du savoir-faire de LG en la matière, d’autant plus que ce TV réunit plusieurs fonctionnalités qu’on ne trouve pas partout ailleurs. Par exemple, les ports HDMI 2.1 pour profiter d’un audio haute résolution sur les barres de son ou le gaming en 4K 120 FPS sur les PS5 et Xbox Series X.

Les points forts du LG OLED55B4E

Une dalle OLED 4K de 55 pouces

L’interface webOS 24 avec 5 ans de MAJ

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Au lieu de 999 euros, le LG OLED55B4E est disponible à 899 euros sur le site d’Amazon.

Xgimi Halo+ (Google TV)

Xgimi a tout récemment dévoilé une version améliorée de son vidéoprojecteur Halo+ qui conserve peu ou prou la même fiche technique mais qui intègre cette fois Google TV. Grâce à ce changement, il devient possible d’accéder à une multitude d’applications grâce au catalogue du Play Store, dont celles des plateformes de SVoD.

Les points forts du Xgimi Halo+ (Google TV)

Un modèle qui intègre Google TV cette fois

Une projection en Full HD jusqu’à 200 pouces

Un vidéoprojecteur compact avec une autonomie de 2h30

Au lieu de 799 euros, le Xgimi Halo+ (Google TV) est aujourd’hui disponible en promotion à 679 euros sur Amazon.

Philips 65PUS8109

Les TV Philips ne se démarquent pas particulièrement pour ce qui est de la technologie d’image, mais ils proposent un système unique pour renforcer l’immersion : l’Ambilight. Il s’agit d’un halo lumineux dont les couleurs et l’intensité s’adaptent à ce qui est affiché à l’écran. Autant dire que c’est pas mal pour un TV 4K à seulement 600 euros durant les ventes flash du printemps d’Amazon.

Les points forts du Philips 65PUS8109

Un TV 4K avec une dalle LED, moins énergivore

Un système Ambilight à 3 canaux pour une meilleure immersion

Un TV abordable avec des ports HDMI 2.1

Au lieu de 1 099 euros, le Philips 65PUS8109 est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Amazon.

La version de 55 pouces de ce modèle est également en promotion pendant les Ventes Flash du printemps d’Amazon. Au lieu de 899 euros au lancement, le Philips 55PUS8109 est disponible à 420 euros seulement.

Philips 65OLED759

Disponible depuis l’été 2024, le Philips 65OLED759 combine une dalle OLED avec la technologie Ambilight pour un festival de couleurs à la maison. Au-delà de ça, on y retrouve toutes les fonctionnalités d’un TV haut de gamme : support du HDR10, HGiG, Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR, sans oublier la nouvelle interface Titan OS. À ce prix, le système audio aurait mérité plus de punch, ce qui peut être corrigé avec une barre de son.

Les points forts du Philips 65OLED759

Une dalle OLED 4K avec de l’Ambilight

La nouvelle interface de Philips : Titan OS

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Au lieu de 2 499 euros, le Philips 65OLED759 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 589 euros sur Amazon.

Sony Bravia KD-32W800

Pour les petits studios et les petits salaires, il y a ce Sony Bravia KD-32W800, un TV LED de 31 pouces en définition HD pour la bagatelle de 329 euros pendant ces ventes flash du printemps d’Amazon. Un téléviseur simple, dans le sens où il faut tout au mieux se contenter du HDR10, d’une interface Android TV et du Chromecast intégré. Pour les personnes qui ne regardent pas trop la télé ou qui cherchent un TV secondaire, ce modèle reste une option envisageable.

Les points forts du Sony Bravia KD-32W800

Un TV LED de 31 pouces en définition HD

Support du HDR10 et du HDR HLG

Une interface Smart TV qui tourne sous Android TV

Au lieu de 449 euros, le Sony Bravia KD-32W800 est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros sur Amazon.

LG OLED55LX1Q

Si Samsung a lancé la mode des TV lifestyle avec ses gammes The Frame, The Sero et The Serif, LG s’y est mis aussi. Parmi ses nombreuses références, on retrouve le modèle 55LX1Q. Ce dernier est monté sur quatre pieds comme une toile de maître sur son chevalet. Design, il est aussi bien équipé avec une dalle Oled de 55 pouces lumineuse, qui sera parfaite pour regarder vos films et vos séries.

Les points forts du LG OLED55LX1Q

Un TV sur pieds qui ne manque pas de style

Une dalle OLED en 4K avec traitement HDR

Ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 999 euros, le LG OLED55LX1Q est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros sur Amazon.

TCL 65PF650

Les références téléviseurs sont nombreuses, il est donc tout à fait possible de trouver son bonheur même avec un budget serré. Il existe des modèles abordables, qui sont de bonne qualité et qui regroupe l’essentiel pour certains. C’est le cas de ce modèle TCL qui déploie une grande diagonale de 65 pouces et profite de l’OS d’Amazon.

Les points forts du TCL 65PF650

Une belle dalle LED de 65 pouces en 4K

Support du HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

L’interface Fire OS avec un catalogue d’applications

Au lieu de 599 euros, le TCL 65PF650 est aujourd’hui disponible en promotion à 465 euros sur Amazon.

