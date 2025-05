Jusqu’à ce soir, Amazon brade la Garmin Venu 3S, une montre connectée élégante et bardée de capteurs

La Garmin Venu 3S est une version plus fine et légère de la Garmin Venu 3 classique, disponible actuellement à 363,99 euros au lieu de 499,99 euros sur Amazon.

La Venu 3S, élégante et raffinée // Source : Garmin

Lors de la sortie de la Garmin Venu 3 en août 2023, la montre a proposé une déclinaison plus petite, légère avec quelques différences techniques : la Garmin Venu 3S. Boitier de 41 mm versus 45 mm, écran de 1,2 pouce contre 1,4 pouce, autonomie de 10 jours contre 14 jours. Ce n’est qu’un aperçu des différences, par contre le prix de lancement était le même : 499 euros. Sauf que la Garmin Venu 3S est à -27 % sur Amazon en ce moment.

Les points forts de la Garmin Venu 3S

Un suivi de santé avancé et complet

Son design compact (version S) qui ne manque pas d’élégance

Son autonomie solide de 10 jours

En ce moment sur Amazon, la Garmin Venu 3S passe de 499,99 euros à 363,99 euros. La promotion est valable uniquement ce mercredi 14 mai 2025.

Une montre avec un design élégant et un bel écran

Pensée pour les poignets fins, la Garmin Venu 3S mise sur un format discret avec un boîtier de 41 mm en polymère renforcé de fibres, surmonté d’une lunette en acier inoxydable. Le bracelet en silicone de 18 mm avec un système Quick Release bien pratique assure un bon confort, même lors d’un usage prolongé. L’ensemble reste très léger avec un poids total de 40 g, bracelet inclus.

L’écran AMOLED de 1,2 pouce affiche une résolution de 390 x 390 pixels. Le verre Corning Gorilla Glass 3 protège efficacement contre les rayures, ce qui est très pratique pour les sessions de sport. Le mode Always-On reste disponible si vous souhaitez garder l’affichage actif en permanence, au prix d’une autonomie réduite par contre. On note au passage une épaisseur de seulement 11,5 mm, qui rend la montre discrète au poignet.

Suivi santé précis, fonctions sport complètes et autonomie solide

La Garmin Venu 3S embarque une série de capteurs complets : cardio optique Elevate Gen 5, SpO2, température cutanée, altimètre barométrique, boussole, accéléromètre, gyroscope et même ECG via l’app dédiée. Vous profitez d’un suivi santé avancé avec analyse du stress, Body Battery, VO2 max, respiration, sommeil (avec détection des phases), santé féminine, alertes cardiaques et même une détection des siestes. L’ensemble reste cohérent, précis et réactif, même pendant l’effort.

Côté sport, la montre propose plus de 30 profils intégrés, allant de la course à pied au HIIT en passant par la natation en eau libre, le golf ou le yoga. Suivi de la puissance en course au poignet, capteurs vélo et home trainers compatibles, exercices animés, RPE, intervalles, temps de récupération : tout y est. Garmin met l’accent sur l’accessibilité avec un mode dédié aux utilisateurs en fauteuil roulant. L’autonomie, quant à elle, atteint jusqu’à 10 jours en usage classique et 21 h en GPS, une belle performance pour une montre AMOLED.

Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre test complet de la Garmin Venu 3 classique. Les fonctions sont les mêmes, c’est surtout sur le design et l’autonomie qu’il y a des différences avec la Garmin Venu 3S.

