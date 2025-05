Ce TV 4K OLED de 65″ signé Sony, avec 120 Hz, HDR et Dolby Atmos, perd 800 € de son prix de lancement

Un TV OLED de haut vol avec le savoir faire de Sony, calibré pour ceux qui veulent en prendre plein les yeux sans tomber dans le tape-à -l’œil. Cinéphiles, gamers, amateurs d’images léchées : cette dalle est parfaite surtout lorsque son prix dégraisse chez Boulanger. De 2 499 euros lors de son lancement à 1 690 euros, oui, vous avez bien lu.

Sony continue d’affirmer son savoir-faire sur le haut du panier OLED avec cette XR-65A80L. Un téléviseur pensé comme une vitrine technique, où l’image tutoie l’excellence sans jouer la carte de la surenchère tape-à -l’œil. Ici, tout est question d’équilibre, de maîtrise, de justesse. Le genre d’écran qu’on allume pour regarder un film, mais qu’on garde en fond parce que le rendu est trop bon pour s’en détourner. Et cerise sur le pixel, plus de 800 euros sont retirés chez Boulanger.

Le TV Sony OLED XR65A80L en trois points

Une sublime dalle OLED 4K UHD de 65 pouces (3840 x 2160)

Un taux de rafraichissement de 100 Hz natif et jusqu’Ă 120 Hz en optimisĂ©

Support du HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

LancĂ© au prix de 2 499 euros, le TV Sony OLED XR65A80L est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1690 euros sur Boulanger.

L’image dĂ©coupĂ©e au scalpel et un audio qui sort du cadre

Pas de gimmick ici. Sony joue sur la qualité native de sa dalle OLED, sublimée par le processeur XR, qui analyse l’image en temps réel pour renforcer le contraste, les détails et la profondeur. L’intelligence artificielle ne se contente pas d’accentuer les contours : elle recompose une image qui colle au regard humain. Les zones sombres restent lisibles, les visages ont de la texture, les scènes rapides restent nettes.

Avec le support de Dolby Vision et HDR10, les contenus compatibles explosent à l’écran. Et même les vidéos plus modestes (YouTube, box TV) gagnent en relief grâce à l’upscaling maîtrisé. On est loin de l’effet flou des vieux traitements numériques.

L’un des atouts maison de Sony reste l’Acoustic Surface Audio+. Pas de haut-parleurs visibles, c’est la dalle elle-même qui vibre pour produire le son. Cela crée une sensation de réalisme étonnante, surtout sur les dialogues et les effets placés. Ajoutez à cela un traitement 3D Surround Upscaling et le support Dolby Atmos, et vous avez un rendu audio ample, spatial, sans home cinema. Pour les plus exigeants, le HDMI eARC permet de sortir le son vers une barre ou un ampli haut de gamme, sans perte.

PlayStation, Xbox, PC pas de distinction, que de la qualité

Deux des quatre ports HDMI de la Sony XR-65A80L sont certifiés HDMI 2.1, ce qui la rend taillée pour les consoles nouvelle génération et les PC de jeu. De la 4K à 120 Hz, compatibilité VRR (Variable Refresh Rate) pour éviter le tearing, et ALLM (Auto Low Latency Mode) pour passer automatiquement en mode jeu dès qu’une partie démarre. L’ensemble garantit une fluidité impeccable et une réactivité quasi immédiate, avec un input lag qui reste bas même en pleine action.

Nul besoin d’aller fouiller dans des sous-menus labyrinthiques, tout est accessible, clair, et pensé pour passer plus de temps à jouer qu’à configurer. Et comme le traitement de l’image est toujours aussi soigné côté Sony, il n’y a ni flou de mouvement ni artefact à l’écran, même quand ça va très (très) vite.

L’interface Google TV fait le boulot, fluide, bien pensĂ©e, personnalisable. Toutes les applis sont lĂ (Netflix, Prime, Disney+, myCanal, etc.) et la navigation est rapide. La tĂ©lĂ©commande intègre un micro pour piloter l’ensemble Ă la voix avec l’un des assistants vocaux comme Google Assistant, mais on peut aussi passer par Alexa, ou mĂŞme Siri et HomeKit pour ceux dĂ©jĂ installĂ©s dans l’écosystème Apple.

