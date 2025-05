Un TV OLED de 55 pouces made in LG avec un prix sacrifié et un TV LED offert, c’est l’excellent deal du jour

Deux TV, un seul prix malin. PC Componentes propose un pack équilibré : une TV LG OLED C4 de 55 pouces pour le salon et une LED Full HD de 32 pouces pour la chambre, le bureau ou les sessions retrogaming. De quoi couvrir deux usages bien distincts, sans plomber le budget. Ce pack est proposé en promotion à 990,74 euros au lieu de 1 645,28 euros.

Il y a les téléviseurs qu’on allume sans conviction, et y a ceux qui transforment une soirée Netflix ou une partie de Clair Obscur : Expédition 33 en événement. Dans cette offre, LG associe la puissance d’une dalle OLED haut de gamme à la polyvalence d’un écran LED Full HD. Deux tailles, deux technologies, mais une même logique : proposer de la qualité d’image et du confort d’usage, quel que soit le contexte. La sortie des nouveaux modèles C5 pousse les C4 vers des tarifs plus doux. Et vu le sérieux de LG sur l’OLED, ça reste un excellent plan avec plus de 600 euros en moins sur la facture et un TV gratuit en prime.

Keypoints du produit

LG OLED55C44 avec une dalle OLED de 55 pouces 144 Hz, Dolby Vision / Atmos

LG 23LQ630006 avec une dalle LED Full HD, HDR10 Pro

Un pack complémentaire pour salon et une pièce secondaire

Au lieu de 1645,28 euros, le pack LG OLED55C44 + LG 23LQ630006 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 990,74 euros sur PC Componentes.

L’OLED pour les films et les jeux, sans concession

La LG OLED55C44, c’est du sérieux. Une dalle OLED 4K qui couvre 100% du spectre DCI-P3, un taux de rafraîchissement 120 Hz, et surtout 4 ports HDMI 2.1 pour profiter de la PS5, Xbox Series X ou d’un PC gamer comme il se doit en 4K avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, avec VRR et ALLM, le C4 est aussi compatible FreeSync et G-Sync. L’input lag est minimal, le Game Optimizer fait son boulot, et l’image est tout simplement bluffante en contenu HDR.

Dolby Vision et Dolby Atmos viennent compléter l’expérience pour ceux qui veulent aussi en faire une vraie salle de ciné à domicile. L’upscaling des sources Full HD ou HD est efficace, l’interface WebOS 24 est réactive, et la télécommande reste l’une des plus intuitives du marché.

Ajoutons à cela un processeur a9 AI 4K Gen7, capable d’adapter l’image et le son à l’environnement, et t’obtiens une TV taillée pour durer, pour le jeu comme pour les films.

Un second Ă©cran simple, mais efficace

De son côté, le LG 32LQ63006LA ne joue pas la même partition, mais il coche les bonnes cases pour un écran d’appoint : Full HD, dalle LED correcte, compatibilité HDR10 Pro, et WebOS intégré pour accéder aux applis de streaming sans box multimédia externe. Il est aussi compatible AirPlay 2, et Chromecast, ce qui en fait une bonne candidate pour une chambre, une cuisine ou même un bureau.

Le son n’est pas transcendant, mais suffisant pour du visionnage quotidien. L’interface reste fluide, les menus sont clairs, et la connectique est complète : 2 HDMI, 1 USB, sortie optique pour une barre de son… rien de trop, mais rien ne manque.

C’est aussi une bonne option pour une console rétro ou une Nintendo Switch branchée en HDMI. Et son format compact la rend facile à poser sur un meuble, sans jouer au Tetris.

