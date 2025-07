Un vent de fraîcheur souffle sur le Prime Day avec ce ventilateur Rowenta très silencieux à -28 %

Après une petite pause, la chaleur reprend le dessus et pour lutter efficacement contre elle, quoi de mieux que le ventilateur Rowenta Turbo Swift Silence à 92,99 euros durant le Prime Day, au lieu de 129,99 euros.

Comme le disait un célèbre ours de dessins animé, il en faut peu pour être heureux. Quand il fait chaud et étouffant comme ces derniers jours et ceux à venir, un bon ventilateur peut faire du bien. Que ce soit pour ventiler l’air ambiant ou repousser l’air chaud à l’extérieur. Ce modèle sur pied Rowenta Turbo Swift Silence est particulièrement silencieux avec une oscillation multidirectionnelle pour couvrir deux fois plus de surface. Seul son prix n’hyperventile pas pendant le Prime Day d’Amazon puisqu’il baisse de près de 30 %.

Les points forts du Rowenta Turbo Swift Silence

Il est relativement silencieux avec dB(A) en mode Nuit

Le débit d’air élevé et l’oscillation multidirectionnelle

Il y a 20 vitesses différentes pour un confort personnalisé

Sur le site officiel de Rowenta, le Turbo Swift Silence est vendu 129,99 euros. Sur Amazon, il est à 119,99 euros, sauf pendant le Prime Day où il tombe à seulement 92,99 euros.

Un ventilateur complet pour faire tomber la température

Le Rowenta Turbo Swift Silence est un ventilateur sur pied classique. Ce n’est pas un modèle connecté, il se contrôle via les touches sur la tour ou en utilisant la télécommande fournie. Il y a même un espace de rangement prévu sur l’appareil pour la ranger. Le pied rond lui permet de bien rester au sol, sans tomber, ce qui est pratique si vous avez des enfants qui passent régulièrement à côté. Il est réglable en hauteur à 0,72 m au plus bas et 1,20 m au plus haut.

Il est non seulement élégant, il est aussi performant. Au maximum, il peut rafraîchir jusqu’à 30 m³/h ce qui équivaut à 25 mètres à vitesse maximale. Vous pouvez le faire osciller manuellement de haut en bas pour orienter le flux d’air et il tourne tout seul de gauche à droite pour balayer toute la pièce. Bien sûr, il est tout à fait possible de le laisser en position fixe.

Le Rowenta Turbo Swift Silence porte bien son nom

Le Rowenta Turbo Swift Silence dispose d’un mode Nuit pour fonctionner dans le silence, pendant que vous dormez ou travaillez pour ne pas vous déranger. Quand ce mode est activé, il ne fait pas plus de 20 dB(A). Ça réduit bien sûr la puissance de ventilation, mais permet d’en profiter quand même. En mode normal, il y a 20 positions réglables pour faire tourner les 7 pales comme vous le souhaitez.

Si vous dormez avec ou souhaitez qu’il tourne pour vous aider à trouver le sommeil, il y a un minuteur programmable jusqu’à 12 h. Pour ne rien gâcher, son moteur est équipé de la technologie Effitech pour consommer 50 % moins d’énergie qu’un ventilateur classique. Et quand l’hiver viendra, pas la peine de le ranger, en le plaçant près d’une source de chaleur, il peut aider à la diffuser dans toute la pièce.

Si la chaleur vous démotive à vous lever pour régler le ventilateur, vous pouvez opter pour un modèle connecté à piocher parmi les recommandations de notre guide d’achat.

Les Soldes d’été 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. Mais, entre deux, le Prime Day d’Amazon a fait son apparition, jusqu’au 11 juillet. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.