Le Realme 6 (écran 90 Hz) est sous la barre des 200 € pour les French Days

Realme s'est positionné comme un concurrent très sérieux de Xiaomi au fil du temps. Avec un rapport qualité-prix presque parfait, le constructeur chinois a réussi à créer un excellent smartphone à 230 euros avec son Realme 6. Pour les French Days, le prix descend à 198 euros sur Acheter sur Google avec un code promo.

Realme est un petit nouveau en France. Cependant, ça ne l’empêche pas de s’attaquer directement au géant des smartphones à bas prix : Xiaomi. Avec son très bon Realme 6, le constructeur chinois a frappé fort et nous montre qu’on peut également compter sur lui dans cette catégorie. Acheter sur Google vous propose de l’avoir pour moins de 200 euros avec un code promo.

En bref

Un écran 90 Hz

Une excellente autonomie

Des performances étonnantes

Le smartphone Realme 6 est alors disponible via Acheter sur Google à 198,30 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 dans sa version 6 Go / 64 Go.

Le produit est envoyé par Rue du Commerce et est une version française donc non importée de l’étranger, il est compatible avec toutes les fréquences 4G de l’hexagone.

La caractéristique qui nous frappe quand on lit la fiche technique de ce Realme 6 est son écran. C’est un écran LCD de 6,5 pouces d’une définition Full HD dont la particularité est d’avoir un taux de rafraîchissement de 90 Hz ! Un point que même certains flagships ne présentent pas alors que la fluidité de ce type d’écran est un bonheur. L’essayer, c’est l’adopter.

On pourrait qualifier le design du Realme 6 d’efficace. Il ne crée rien, mais reste très bien construit avec un dos en plastique, un écran poinçonné à l’avant et le capteur d’empreintes digitales sur le flanc droit. Son quadruple capteur photo au dos est plutôt bon quand on prend en compte la gamme de prix du téléphone. Même la nuit, certaines photos sont très satisfaisantes, ce qui est très rare dans ce secteur de smartphones à 200 euros.

Là où le Realme 6 écrase presque toute sa concurrence, c’est sur les performances avec son SoC MediaTek Helio G90T (le même que sur le Xiaomi Redmi Note 8 Pro) et ses 6 Go de RAM. Avec une utilisation classique, vous n’aurez aucun problème et même les jeux 3D très gourmands pourront tourner sans ralentissements.

Enfin, son autonomie est elle aussi au top avec sa batterie de 4 300 mAh qui lui permet de rester plus d’une journée loin de son chargeur rapide 30 W.

Pour en savoir plus sur ce Realme 6, rendez-vous sur notre test complet !

