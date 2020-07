Soldes Amazon : notre sélection des meilleurs offres tech

Pour les soldes, Amazon a préparé de belles promotions pour vous faire craquer. Pour éviter de vous perdre, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres, ne nous remerciez pas.

Le géant du e-commerce est en forme pour les soldes d’été 2020. Amazon a réduit le prix de nombreux produits sur son site, des enceintes Bluetooth au drone en passant par la souris gamer, on a fait le tri pour vous !

En un clin d’œil

Amazon Echo Dot 3 à 24 euros

Version compacte de l’enceinte connectée d’Amazon, l’Echo Dot n’en reste pas moins un produit très pratique. Avec son assistant vocal Alexa d’intégré, il est une excellente solution pour tous ceux voulant connecter leur maison sans pour autant casser leur tirelire. Son revêtement en tissu et sa bande lumineuse lui offrent un design élégant pour pouvoir la poser sur un meuble sans faire « tâche ».

L’Amazon Echo Dot 3 en bref

Un joli design

Alexa intégré

Une bonne qualité sonore

L’enceinte connectée Amazon Echo Dot 3ème génération est disponible à 24 euros sur Amazon au lieu de 59 euros.

Amazon Echo Plus à 69 euros

On a vu la version mini de l’Echo avec le Dot, voyons maintenant la version sous stéroïdes avec l’Echo Plus. En plus des améliorations significatives au niveau de la qualité et de la puissance sonore, on a dans cette enceinte un meilleur système de détection de voix pour vous entendre même par dessus de la musique. L’Echo Plus peut aussi servir de hub de connexion Zigbee pour connecter vos différents objets connectés compatibles directement à votre enceinte. Pour fêter ça, Amazon offre même une ampoule connectée Philips Hue.

L’Amazon Echo Plus en bref

Un son puissant à 360°

Un excellent système de détection de voix

Hub Zigbee intégré

L’enceinte connectée Amazon Echo Plus 2ème génération est disponible à 69 euros sur Amazon au lieu de 149 euros.

Amazon Echo Show à partir de 69 euros

La gamme Echo Show sont les écrans connectés made in Amazon avec Alexa d’intégré. Ils pourront servir de système de visioconférence, d’enceinte connectée ou encore de hub de connexion pour vos objets connectés. En plus de répondre à vos questions, Alexa pourra afficher des informations annexes sur l’écran comme des petites animations si vous lui demandez la météo. Il est disponible en 2 formats, 5 pouces, dédié à une table de nuit pour remplacer votre radio réveil, et 8 pouces, pour une utilisation plus variée.

L’Amazon Echo Show en bref

Amazon Alexa intégré

Une bonne utilisation de l’écran

Deux formats disponibles

L’écran connecté Amazon Echo Show 5 pouces est disponible à 69 euros sur Amazon au lieu de 89 euros.

L’écran connecté Amazon Echo Show 8 pouces est disponible à 89 euros sur Amazon au lieu de 129 euros.

Ultimate Ears Boom 2 Lite à 59 euros

Ultimate Ears s’est fait un nom sur le marché des enceintes Bluetooth grâce à d’excellents produits pour un prix loin d’être exorbitant. La Boom 2 Lite perpétue cette tradition en étant une très bonne enceinte portable avec une bonne qualité de son et une diffusion de celui-ci à 360 ° grâce à son format cylindrique. Sa solidité est un gros point fort de l’enceinte, résistante aux chocs et certifiée IPX7, elle peut tenir 30 minutes sous 1 mètre d’eau. Autant dire que vous pouvez la laisser à côté de votre piscine sans soucis.

La UE Boom 2 Lite en bref

Le design cylindrique réussi

Une bonne qualité de son

Résistante aux chocs et à l’eau

L’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite est disponible à 59 euros sur Amazon au lieu de 199 euros.

Apple AirPods 2 à 139 euros

Plus besoin de présenter les AirPods. Les écouteurs true wireless sont l’exemple parfait de la qualité de l’écosystème Apple. Ouvrez la boîte, ils se connectent automatiquement à votre iPhone, iPad ou Mac, enlevez un écouteur de votre oreille, le son se met en pause, tout marche comme « par magie ». Les écouteurs offrent 5 heures de temps d’écoute et le boîtier de charge permet d’en rajouter une vingtaine.

Les AirPods 2 en bref

L’intégration parfaite dans l’écosystème Apple

Une bonne autonomie

Un format compact

Les écouteurs truewireless Apple AirPods 2 sont disponibles à 139 euros sur Amazon au lieu de 179 euros dans leur version avec boîtier de charge filaire.

Souris Logitech G703 Lightspeed à 59 euros

Si vous cherchez une très bonne souris sans-fil versatile pour jouer à vos jeux favoris et naviguer confortablement sur votre ordinateur, la Logitech G703 est une excellente solution. La souris possède une excellente ergonomie, le capteur optique Hero 16K, un taux de latence de 1 ms et une batterie longue durée avec son autonomie d’environ 24 heures rechargeable sans-fil si vous avez un tapis de souris compatible Powerplay !

Souris Logitech G703 en bref

Un faible taux de latence

24 heures d’autonomie

Rechargeable sans-fil

La souris Logitech G703 Lightspeed est disponible à 59 euros sur Amazon au lieu de 119 euros.

Carte MicroSD Sandisk 400 Go à 50 euros

Nos chères cartes microSD sont toujours des must-have sur n’importe quel appareil compatible pour augmenter la capacité de stockage de celui-ci. Cette SanDisk Ultra propose d’augmenter cette capacité de 400 Go, autant dire que vous devriez avoir de quoi être large sur votre smartphone, console de jeu ou appareil photo. Attention, tous les appareils ne sont pas compatibles avec une telle capacité de stockage, n’oubliez pas de vérifier en amont si votre smartphone ou console peut l’accueillir.

Carte MicroSD SanDisk 400 Go en bref

Une grande capacité de stockage

Une vitesse de lecture de 100 Mo/s

À un prix réduit

La Carte MicroSD 400 Go Sandisk est disponible à 50 euros sur Amazon.

Carte MicroSD SanDisk 128 Go à 23 euros

Comme expliqué précédemment, tous les appareils ne sont pas compatibles avec des microSD avec une très grande capacité de stockage. Si vous êtes dans ce cas de figure, il faudra opter pour une carte comme celle-ci avec 128 Go de stockage, ce qui déjà une très belle capacité. Cette carte se permet même d’avoir de meilleures performances en vitesse de lecture et d’écriture que la 400 Go pour deux fois moins cher.

Carte MicroSD SanDisk 128 Go en bref

128 Go de stockage, bien assez pour un smartphone

Plus d’appareils compatibles

De meilleures performances que la carte 400 Go

La Carte MicroSD 128 Go Sandisk est disponible à 23 euros sur Amazon au lieu de 49 euros.

SSD Externe 1 To PNY Elite à 113 euros

Le SSD externe PNY Elite profite d’un format ultra compact le rendant ultra facile à transporter. Avec 1 To de capacité de stockage, vous pourrez stocker de nombreux fichiers en profitant de la solidité et de la vitesse d’écriture et de lecture des SSD (jusqu’à 420 Mo/s en lecture et en écriture). On peut cependant regretter l’absence d’un port USB-C au profit d’un micro-USB B.

Le SSD Externe PNY Elite 1 To en bref

Une capacité de 1 To

Un format ultra compact

De bonnes performances d’écriture et lecture

Le SSD Externe 1 To PNY Elite est disponible à 113 euros sur Amazon au lieu de 123 euros.

SSD Interne 1 To Samsung 860 QVO à 96 euros

Le SSD interne 860 QVO de Samsung est une des valeurs sûres du marché. La version 1 To profite de la décote progressive des SSD pour passer sous la barre des 100 euros. L’occasion parfaite pour upgrader votre PC avec ce dispositif de stockage au très bon rapport qualité-prix. Avec 1 Go de mémoire cache, une vitesse de lecture de 550 Mo/s et 520 Mo/s en écriture, on est dans des performances en accord avec sa gamme de prix, ce n’est pas le SSD le plus puissant du marché, mais il met à l’amende la plupart des disques durs.

Le SSD Interne Samsung 1 To en bref

Une capacité de stockage de 1 To

Un prix sous les 100 euros

Des performances honorables

Le SSD Interne 1 To Samsung 860 QVO est disponible à 96 euros sur Amazon au lieu de 149 euros.

DJI Mavic Pro Platinum + accessoires Fly More à 849 euros

Le marché des drones continue de s’étoffer petit à petit et surtout, les produits premiums deviennent de plus en plus abordables avec le temps. Le DJI Mavic Pro Platinum, avec sa caméra 4K, est l’un des anciens fleurons du marché. Il possède une distance de transmission de 5 km maximum, une vitesse de 65 km/h et une autonomie de vol de 30mn. Il est livré avec son pack d’accessoires Fly More composé de 4 hélices de rechange, 2 batteries supplémentaires, un sac de transport, un câble de recharge et une télécommande pour y poser son smartphone.

Le drone DJI Mavic Pro Platinum en bref

Filme en 4K 30 fps

Jusqu’à 5 km de distance de transmission

Un pack d’accessoires très généreux

Le drone DJI Mavic Pro Platinum avec son pack d’accessoires Fly More Combo est à 849 euros sur Amazon au lieu de 1299 euros.

Chargeur secteur USB-C x2 60W Aukey à 36 euros

Pour recharger vos appareils plus rapidement, il est temps d’optez pour un adaptateur secteur puissant. Si votre appareil est compatible, vous pourrez le charger jusqu’à 60W avec ce chargeur Aukey. Équipé de deux ports USB-C, vous pouvez charger votre smartphone et votre Nintendo Switch simultanément. Cette puissance de 60W le rend aussi parfaitement compatible avec les MacBook d’Apple équipés de port USB-C.

Le chargeur Aukey 60W en bref

Une grande puissance de charge

Deux ports USB-C

Compatibles avec de nombreux appareils

Le Chargeur secteur USB-C x2 60W Aukey est disponible à 36 euros sur Amazon au lieu de 50 euros.

Pack Huawei Nova 5T + enceinte CM510 à 299 euros

Le Huawei Nova 5T est un clone du Honor 20. Autrement dit, on a là un très bon smartphone propulsé par le Kirin 980 et 8 Go de mémoire vive, la configuration haut de gamme de 2019 pour Huawei qui promet encore aujourd’hui de délivrer une puissance plus que suffisante pour répondre à la majorité des besoins. En photo, il se débrouille très bien avec son module quadruple capteurs 48 + 16 + 2 + 2 mégapixels. Ce pack inclus aussi la petite enceinte CM510 de Huawei qui reste un bon produit dans un format compact.

Le pack Huawei Nova 5T + enceinte CM510 en bref

Le Play Store et les services Google sont présents

La même fiche technique que le très bon Honor 20

L’enceinte portable offerte

Le Pack Huawei Nova 5T + enceinte CM510 est disponible à 299 euros sur Amazon au lieu de 399 euros.

Pack Sony Xperia 5 + WH-1000XM3 à 646 euros

Le smartphone Xperia 5 est le dernier flagship de Sony. Il embarque un écran OLED 21:9, d’un SoC Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et un triple module photo 12 + 12 + 12 MP. Ce pack inclut aussi un autre fleuron du japonais : le casque Bluetooth WH-1000XM3. Ce casque à réduction de bruit active est le mastodonte incontesté de son marché grâce à une très bonne qualité sonore, un confort optimal et une réduction de bruit au top.

Le pack Sony Xperia 5 + WH-1000XM3 en bref

Le bon smartphone Xperia 5

L’excellent casque WH-1000XM3

Dans un pack à prix réduit

Le Pack Sony Xperia 5 + WH-1000XM3 est disponible à 646 euros sur Amazon au lieu de 718 euros.

