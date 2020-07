Pour les soldes, le Sony Xperia 5 est moins cher avec un WH-1000XM3 offert

Vous cherchez à changer de smartphone et de casque audio en même temps ? Cette offre d'Amazon devrait vous intéresser. Le Sony Xperia 5 est vendu avec l'excellent casque Bluetooth WH-1000XM3 pour 646 euros alors que le smartphone seul coûtait 799 euros à sa sortie.

Après plusieurs mois de commercialisation, le Xperia 5 se retrouve à être vendu au rabais. Il reste un bon smartphone qui saura satisfaire la plupart des besoins. De plus, Amazon le propose en pack avec le légendaire Sony WH-1000XM3 pour un prix inférieur au prix du smartphone seul. C’est une affaire à ne pas louper !

En bref

Un bon smartphone

Et un excellent casque

Dans un pack à prix réduit

Le pack Sony Xperia 5 + WH-1000XM3 est exceptionnellement disponible à 646 euros sur Amazon. Le coût total s’élève normalement à 1 178 euros en prenant en compte le prix du casque (379 euros) et le prix du smartphone (799 euros)…

Pour en savoir plus 👇

Le Sony Xperia 5 est sorti en fin d’année dernière. C’est un bon smartphone qui ne remplace pas le flagship du constructeur japonais, mais qui est tout de même équipé du SoC Snapdragon 855, de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage pour se positionner tout de même sur le segment « premium ».

Il se démarque des autres appareils grâce à son écran OLED au format 21:9 qui lui donne un aspect plus allongé que ses concurrents. On peut regretter une disposition de boutons imparfaite, mais à part ça, Sony coche toutes les cases d’un bon design.

Pour plus d’informations sur le Sony Xperia 5, n’hésitez pas à lire notre test complet.

Le smartphone est accompagné du casque Sony WH-1000XM3. Considéré comme le mastodonte du marché, le casque Bluetooth domine la concurrence par sa qualité sonore et sa réduction de bruit active.

Son confort est aussi au top, Sony a réussi à faire en sorte que, même sur une période de plusieurs heures, porter le casque ne soit pas un fardeau. Enfin, les deux oreillettes ont des fonctions tactiles pour gérer la musique, le volume ou la réduction de bruit.

Pour plus d’informations sur le Sony WH-1000XM3, n’hésitez pas à lire notre test complet.

