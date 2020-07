Moins de 500 euros pour le Samsung Galaxy S10 pendant les soldes

Lorsque vous êtes à la recherche de votre futur smartphone, ne vous cantonnez pas seulement aux modèles sortis ces derniers mois. Le Samsung Galaxy S10, sorti en mars 2019, reste un excellent smartphone et est proposé à moins de 500 euros chez RED by SFR, une offre à ne pas manquer.

Les flagships de 2019 sont bien souvent encore d’excellents smartphones et leur âge leur permettent d’être proposés au rabais par les commerçants. Le Samsung Galaxy S10 en est un parfait exemple. Sorti au prix de 909 euros en février 2019, il est proposé à 499 euros chez RED by SFR.

Le Samsung Galaxy S10 en bref

Un excellent AMOLED

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

La polyvalence de son triple capteur photo à l’arrière

Le Samsung Galaxy S10 est disponible à 499 euros chez RED by SFR au lieu de 599 dans sa version noire avec 128 Go de stockage interne.

Le smartphone est vendu désimlocké et peut-être utilisé avec n’importe quel opérateur.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy S10 est un véritable flagship et il en a encore l’aura presque an et demi après sa sortie. Avec son design luxueux majoritairement en verre, on a une vraie sensation de qualité en main. Le smartphone est bien construit, avec d’excellents matériaux.

Pour son écran, Samsung continue d’impressionner et de rendre une copie presque parfaite avec une dalle AMOLED QHD+. À sa sortie, il était l’un des premiers smartphones à proposer un poinçon en haut à droite de l’écran pour accueillir la caméra avant.

Le smartphone est propulsé par le SoC Exynos 9820 couplé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne (extensible via MicroSD). La fiche technique couplée à l’excellente interface OneUI permettent d’avoir une utilisation fluide en toutes circonstances. La batterie de 3400 mAh n’est malheureusement pas assez suffisante pour tenir plus d’une journée. Attention aux utilisations gourmandes qui pourraient la faire fondre…

Côté photo, le Galaxy S10 embarque un triple capteur photo : un grand-angle principal de 12 Mégapixels, un zoom 2x de 12 Mégapixels et un ultra grand-angle de 16 Mégapixels. Les clichés sont réussis et les capteurs supplémentaires apportent une véritable polyvalence à l’appareil photo de votre smartphone. Chez les smartphones à 500 euros, il sera difficile de trouver mieux !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Samsung Galaxy S10.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S10.

