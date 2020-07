Stockez absolument tout avec ce disque dur 20 To à 488 euros

Vous avez besoin d'une baie de sauvegarde avec une grande capacité de stockage ? Le disque dur externe WD My Book Duo est ce qu'il vous faut. Avec sa capacité de 20 To, il est proposé à 488 euros au lieu 634 habituellement.

Western Digital propose de nombreux outils de stockage dont le My Book Duo. Pensé d’abord pour avoir une grande capacité de stockage, le modèle avec 20 To est soldé sur Amazon au prix de 488 euros au lieu de 634. Une option parfaite pour les professionnels qui ont besoin de garder de côté des documents importants et surtout imposants.

Le WD My Book Duo en bref

Une capacité de 20 To

Plusieurs options pour gérer le RAID

2 ports USB-A et un port USB-C

Le disque dur WD My Book Duo 20 To est disponible à 488 euros sur Amazon au lieu de 634 euros.

Pour en savoir plus 👇

Avec ce My Book Duo, Western Digital offre une solution pour sauvegarder de nombreux fichiers volumineux comme une sauvegarde complète d’ordinateur, une vidéothèque, des projets, etc.

Avec 20 To de capacité, WD a mis en place un RAID de deux disques durs de 10 To qui fonctionnent de base comme un seul et unique disque, mais vous pouvez très bien modifier tout cela. Vous pouvez le paramétrer comme un RAID 1, où un des disques est une copie exacte de l’autre pour être à l’abri en cas de panne d’un des deux. Enfin vous pouvez simplement les dissocier en faire chacun un disque dur à part entière.

On a aussi une polyvalence sur la connectique. Le disque possède deux ports USB-A 3.0 pour pouvoir être branché à un ordinateur et servir de station d’accueil pour un clavier, souris ou un autre système de stockage. Enfin, un port USB-C 3.1 offre la possibilité d’une vitesse de transfert encore plus élevée pouvant monter à 360 Mo/s. Disque dur à grande capacité oblige, il a besoin d’être branché à une source d’alimentation pour fonctionner.

Western Digital a aussi prévu un système de protection de données à configurer grâce au chiffrement matériel AES 256 bits et vous pouvez également configurer un mot de passe pour accéder aux données.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020