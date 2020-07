Le chargeur sans fil duo de Samsung profite de 60 % de réduction sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d'un chargeur à induction efficace pour limiter vos câbles, celui de Samsung propose deux pads en un. Ce double chargeur sans fil est en plus à son prix le plus bas sur Amazon, soit 40 euros au lieu de 99 à son lancement.

Des câbles, trop de câbles, des câbles partout ! À force de multiplier ses outils électroniques, on se retrouve avec une multitude de câbles de rechargement sous le lit ou sur le bureau. Seulement aujourd’hui, nos appareils sont de plus en plus compatibles avec charge la recharge sans fil et les pads deviennent alors la solution pour faire disparaître une bonne majorité de fils inutiles. L’un des meilleurs doubles chargeurs à induction est justement en forte promotion.

En bref

Un design sobre et minimaliste

Pour recharger deux appareils en même temps

En délivrant jusqu’à 12 W de puissance

Lancé à 99 euros, le chargeur sans fil duo de Samsung est aujourd’hui disponible à 40 euros sur Amazon. C’est actuellement le prix le plus bas observé chez le marchand depuis la commercialisation du produit.

Pour en savoir plus 👇

Pour commencer, on ne peut pas dire que ce pad soit particulièrement disgracieux. Il reste simple, peu encombrant et surtout très sobre avec sa couleur noire. Il vêt d’ailleurs une surface antidérapante pour éviter à vos appareils de glisser.

L’avantage de ce chargeur, c’est de pouvoir y déposer deux appareils compatibles charge sans fil en simultané. On pourra donc y déposer un téléphone et un accessoire comme des AirPods 2 ou Galaxy Buds Plus, ou même deux smartphones. Hormis les Apple Watch, toutes les autres montres connectées peuvent aussi être rechargées si elles sont certifiées Qi, par exemple.

Fait intéressant : le plus gros pads des deux profite d’une puissance pouvant aller jusqu’à 12 W pour recharger plus rapidement vos appareils. Les appareils de la marque coréenne sont bien évidemment privilégiés, mais aussi d’autres produits comme ceux de Google. Bien entendu, tout dépend de la compatibilité de l’appareil que vous voulez recharger.

Enfin, pour éviter de chauffer lors de son utilisation, le Samsung Duo Pad est équipé d’un ventilateur qui s’active automatiquement en cas de besoin. Cette ventilation émet un léger bruit, mais cela ne devrait pas trop déranger au quotidien.

