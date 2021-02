Le Samsung Galaxy Z Fold 2 devient plus abordable qu’un Galaxy S21 Ultra

Le Galaxy Z Fold 2 est actuellement le meilleur smartphone pliable de Samsung. Il coûte habituellement plus de 2 000 euros, ce qui le met donc hors compétition avec un flagship classique. Mais que diriez-vous s'il était encore moins cher qu'un Galaxy S21 Ultra ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est tout en haut du panier sud-coréen dans la catégorie des smartphones, même encore bien au-dessus du nouveau Galaxy S21 Ultra. Pourtant, on pourrait bien vous faire hésiter entre les deux puisqu’à peine quelques euros les séparent aujourd’hui.

En bref

Le grand écran très bien exploité une fois déplié

L’écran de façade plus exploitable qu’avant

La puissance du Snapdragon 865+

Au lieu des 2 020 euros demandés depuis son lancement, le Samsung Galaxy Z Fold 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 189 euros sur Rakuten. Notez que le prix du Samsung Galaxy S21 Ultra est, quant à lui, de 1 259 euros.

Pour obtenir ce prix, il faut être membre gratuit du Club R et saisir le code promo RAKUTEN30 avant de procéder au paiement. Vous recevrez également 36 euros offerts sur votre prochaine commande pour cet achat.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est une bien meilleure version que le premier Fold. Il améliore sous tous les aspects la formule induit par son prédécesseur, en commençant avec son design qui fait beaucoup moins prototype qu’auparavant. Les finitions sont désormais exemplaires et l’écran avant ne fait plus autant le timide en s’étirant cette fois-ci sur quasi toute la façade avec ses 6,23 pouces de diagonale. Ce dernier est bien plus intéressant à exploiter, même si l’on peut regretter son format 25:9 particulièrement fin.

En dépliant le smartphone, on découvre ensuite un immense écran de 7,3 pouces au format 22,5:18 et affichant une définition très semblable au QHD+. C’est un confort de lecture inégalable, d’autant plus avec la présence du mode 120 Hz adaptatif qui s’ajustera en fonction de votre utilisation. L’interface One UI est par ailleurs bien adaptée à ce grand format et permet d’afficher plus d’informations — sur certaines applications uniquement — grâce à une option dans les paramètres, au lieu de simplement zoomer le contenu.

Vous pourrez alors profiter de vos contenus préférés de la meilleure des façons avec ce Galaxy Z Fold 2, et faire même quelques parties de jeux 3D grâce à son puissant Snapdragon 865+ épaulé par 12 Go de mémoire vive. Cette configuration permet de lire la plupart des titres du Play Store dans les meilleures conditions graphiques, avec un fps constant. La chauffe de l’appareil est d’ailleurs bien gérée, mais on ne peut pas en dire autant de l’autonomie. Sa batterie de 4 500 mAh peut tenir toute la journée, mais il ne faut pas tout le temps l’utiliser avec l’écran déplié.

En ce qui concerne la photo, on se réconforte déjà de ne plus trouver une grosse encoche aberrante sur l’écran. La caméra à selfie est cette fois-ci dissimulée dans une petite bulle discrète. Elle n’est pas d’une grande qualité, mais suffira amplement pour passer un appel vidéo de temps en temps. Le module triple capteur de 12 mégapixels est quant à lui plus convaincant, avec une belle qualité (de jour comme de nuit) et une bonne polyvalence.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy Z Fold 2.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir les autres références du constructeur sud-coréen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2021.