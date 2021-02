Le prix du Samsung Galaxy S20 FE est en forte baisse, pour les versions 4G et 5G

Le Galaxy S20 FE est le choix idéal si vous voulez un téléphone Samsung avec des caractéristiques haut de gamme sans payer le prix d'un flagship. Les versions 4G et 5G du smartphone coréen passent aujourd'hui respectivement à 549 et 649 euros.

Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone avec un bon rapport qualité/prix. Il reprend tous les principaux éléments de la fiche technique d’un Galaxy S20 classique, mais pour un prix bien plus contenu. Ce qui est d’autant plus vrai avec une réduction de plus de 100 euros, aussi bien pour la version 4G que 5G.

En bref

L’écran Super AMOLED de 120 Hz

L’autonomie confortable avec une batterie de 4 500 mAh

Exynos 990 pour la version 4G et Snapdragon 865 pour la version 5G

Au lieu de 659 euros, le Samsung Galaxy S20 FE est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros chez Electro Dépôt.

On retrouve la même promotion pour la version 5G du smartphone, qui passe de 759 à 649 euros chez Electro Dépôt.

Le Samsung Galaxy S20 FE embarque un écran de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ qui n’est pas Dynamic AMOLED avec un taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz comme sur le S20 classique, mais Super AMOLED à 120 Hz constants. Il est toutefois possible de passer en mode 60 Hz depuis les paramètres du téléphone si vous souhaitez économiser de la batterie au quotidien.

Le smartphone coréen intègre ensuite un Snapdragon 865 pour la version 5G et un Exynos 990 pour la version 4G, avec 8 Go de RAM dans les deux cas. L’une comme l’autre sont des configurations qui répondent aux mêmes usages, en allant jusqu’à la possibilité de pousser les graphismes au maximum dans la plupart des jeux 3D.

Cependant, il faut savoir que la solution de Qualcomm permet une meilleure efficacité énergétique, traduite par une meilleure autonomie. La batterie de 4 500 mAh est alors un peu plus performante sur la version 5G que 4G. Comptez plus d’une journée d’utilisation, sans oublier la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 25 W et sans fil jusqu’à 15 W pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin.

L’appareil photo n’est enfin pas aussi polyvalent que les autres Galaxy S20, mais il reste très bon. Son module équipé d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et enfin d’un téléobjectif x3 de 8 mégapixels est capable de prendre de très beaux clichés, même si l’on aurait aimé quelques améliorations en basse lumière et sur la précision du mode portrait.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20 FE (version 5G).

