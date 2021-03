Le Realme 6, équipé d’un écran 90 Hz, est à 137 euros, mais seulement aujourd’hui !

Le Realme 6 se distingue des autres smartphones d’entrée de gamme par son écran 90 Hz et sa compatibilité avec la recharge ultra-rapide. C'est un excellent rapport qualité/prix qui est actuellement proposé au prix de 137 euros avec le code promo "12CHANCE" sur Cdiscount.

Le Realme 6 est un smartphone entré de gamme. Enfin, on dit surtout entrée de gamme à cause de son prix agressif, mais il s’avère faire clairement partie du segment milieu de gamme, avec les performances qui vont avec. Il est d’ailleurs encore moins cher que d’habitude avec cette réduction de presque 100 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’écran 6,5 pouces à 90 Hz

La puissance de la puce Helio G90T

La compatibilité charge rapide jusqu’à 30 W

Au lieu de 229 euros à son lancement, le Realme 6 en version 4+64 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 137 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo 12CHANCE.

Pour en savoir plus

Le Realme 6 est une alternative au Xiaomi Redmi Note 8 Pro. En effet, il possède à peu près la même fiche technique que son concurrent, avec quelques avantages et surtout avec un prix plus attractif. Il est alors équipé de la même puce SoC Helio G90T que son concurrent chinois, laquelle fait facilement tourner tous les jeux 3D sans ralentissements, même si ce n’est pas dans les meilleures conditions graphiques.

Il dispose cependant d’une plus petite batterie que le Redmi Note 8 Pro (4 200 contre 4 500 mAh), mais cela ne l’empêche pas d’être très endurant au quotidien. Vous pourrez atteindre deux jours d’autonomie en fonction de votre utilisation. De plus, il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W et récupère plus de 50 % en seulement une demie heure.

Du côté de la photo, il offre une grande polyvalence grâce à son quadruple capteur. Il propose un mode macro qui est peu convainquant, un mode portrait qui mériterait quelques améliorations et d’un mode ultra grand-angle assez limité. Toutefois, ce Realme 6 est capable de capturer des photos très satisfaisantes en pleine journée, et même de nuit, avec son capteur photo principal.

Il se distingue enfin par un design moderne avec une bulle pour dissimuler la caméra frontale en haut à gauche de l’écran. Il est doté d’une dalle LCD de 6,5 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz faisant de lui un bon smartphone au bon rapport qualité/prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Realme 6.

