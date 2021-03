Un code promo fait déjà baisser le prix du Xiaomi Redmi Note 10 sur Cdiscount

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 10 est pour nous le nec plus ultra des smartphones à moins de 200 euros. À peine sorti, son rapport qualité-prix s'améliore déjà grâce à un code promo sur Cdiscount qui permet d'économiser 10 euros sur le prix de base du téléphone.

Le Xiaomi Redmi Note 10 est un excellent choix si vous n’avez pas plus de 200 euros à mettre dans un smartphone. Il propose une fiche technique que l’on n’a tout simplement jamais pu apprécier sur un appareil de cette tranche tarifaire, et c’est encore plus appréciable avec une petite réduction de 10 euros seulement quelques jours après sa sortie.

Le Xiaomi Redmi Note 10 en bref

Un bel écran Super AMOLED

Un Snapdragon 678 performant

Deux à trois jours d’autonomie

Au lieu de 199 euros, la version 4+64 Go du nouveau Xiaomi Redmi Note 10 est aujourd’hui disponible en promotion à 189 euros sur Cdiscount grâce au code promo 10EUROS à saisir avant de procéder au paiement.

Pour en savoir plus sur le Xiaomi Redmi Note 10 👇

Le nouveau Redmi Note 10 est excellent pour un smartphone à moins de 200 euros. Il ressemble beaucoup à l’ancien modèle, où l’on retrouve le même poinçon central en haut de l’écran, dans un format quasi identique à l’ancien avec une diagonale de 6,43 pouces pour son écran. Ce dernier a par ailleurs la particularité d’être Super AMOLED pour enfin apporter la technologie du contraste infini sur ce segment tarifaire. C’est tout simplement la meilleure dalle à ce prix.

Côté performances, il n’a pas à rougir avec son Snapdragon 678 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Ce n’est évidemment pas une configuration ultra performante, mais elle permet d’effectuer un grand nombre de tâches, comme lancer Fortnite. Vous n’y jouerez pas dans de bonnes conditions, mais c’est tout de même intéressant de noter qu’il y arrive là où d’autres smartphones sur la même tranche tarifaire n’y parviennent pas. L’expérience utilisateur sera parfaitement fluide, et d’autant plus agréable quand vous saurez que ce Note 10 embarque nativement Android 11 avec la nouvelle interface MIUI.

Par contre, la photo n’est pas son point fort. Cependant, le nouveau smartphone abordable de Xiaomi s’en tire tout de même bien. Il propose un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,2), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2), un objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4) et un capteur de profondeur également de 2 mégapixels (f/2,4). Une composition classique qui permet une bonne polyvalence sur le papier, avec notamment des prestations correctes de nuit et en mode 48 mégapixels, mais qui sont contrebalancées par l’inutilité du capteur macro et de profondeur.

Un smartphone de la gamme Redmi Note ne serait rien sans une bonne autonomie et celui qui arbore le même chiffre que Zinedine Zidane ne déroge évidemment pas à la règle. Le Redmi Note 10 intègre une batterie de 5 000 mAh qui peut tenir facilement deux journées avec un usage intensif, voire trois si votre utilisation est vraiment modérée. De plus, et c’est très rare sur ce segment, le chargeur rapide de 33 W lui permet de récupérer 80 % en moins de 40 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 10.

