Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est à prix cassé pour les French Days (-39 %)

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est un produit encore très onéreux, mais la période de French Days permet de l'obtenir à un prix très réduit. Le prix de cet excellent smartphone pliable 5G passe alors de 2 020 euros à 1 231 euros sur Amazon.

On commence déjà à avoir quelques informations sur le prochain smartphone pliable de Samsung, mais le Galaxy Z Fold 2 reste à ce jour le meilleur de sa catégorie, au point de faire complètement oublier le premier modèle qui était plus un prototype qu’autre chose. Son prix est encore élevé, mais devient un peu plus doux avec une économie totale de 789 euros sur le prix d’origine du téléphone.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 en bref

Un grand écran très bien exploité une fois déplié

L’écran de façade plus exploitable qu’avant

La puissance du Snapdragon 865+

Au lieu de 2 020 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy Z Fold 2 voit aujourd’hui son prix chuter à 1 231 euros sur Amazon. Il s’agit d’une version Allemande du modèle SM-F916B européen, donc complètement compatible en France.

Tout savoir sur le smartphone pliable de Samsung

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est une bien meilleure version que le premier Fold. Il améliore sous tous les aspects la formule induit par son prédécesseur, en commençant avec son design qui fait beaucoup moins prototype qu’auparavant. Les finitions sont désormais exemplaires et l’écran avant ne fait plus autant le timide en s’étirant cette fois-ci sur quasi toute la façade avec ses 6,23 pouces de diagonale. Ce dernier est bien plus intéressant à exploiter, même si l’on peut regretter son format 25:9 particulièrement fin.

En dépliant le smartphone, on découvre ensuite un immense écran de 7,3 pouces au format 22,5:18 et affichant une définition très semblable au QHD+. C’est un confort de lecture inégalable, d’autant plus avec la présence du mode 120 Hz adaptatif qui s’ajustera en fonction de votre utilisation. L’interface One UI est par ailleurs bien adaptée à ce grand format et permet d’afficher plus d’informations — sur certaines applications uniquement — grâce à une option dans les paramètres, au lieu de simplement zoomer le contenu.

Vous pourrez alors profiter de vos contenus préférés de la meilleure des façons avec ce Galaxy Z Fold 2, et faire même quelques parties de jeux 3D grâce à son puissant Snapdragon 865+ épaulé par 12 Go de mémoire vive. Cette configuration permet de lire la plupart des titres du Play Store dans les meilleures conditions graphiques, avec un fps constant. La chauffe de l’appareil est d’ailleurs bien gérée, mais on ne peut pas en dire autant de l’autonomie. Sa batterie de 4 500 mAh peut tenir toute la journée, mais il ne faut pas tout le temps l’utiliser avec l’écran déplié.

En ce qui concerne la photo, on se réconforte déjà de ne plus trouver une grosse encoche aberrante sur l’écran. La caméra à selfie est cette fois-ci dissimulée dans une petite bulle discrète. Elle n’est pas d’une grande qualité, mais suffira amplement pour passer un appel vidéo de temps en temps. Le module triple capteur de 12 mégapixels est quant à lui plus convaincant, avec une belle qualité (de jour comme de nuit) et une bonne polyvalence.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy Z Fold 2.

