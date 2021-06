Quand Amazon propose le OnePlus Nord en 256 Go moins cher qu’en 128 Go

Le OnePlus Nord reste sans aucun doute le meilleur smartphone abordable de la marque chinoise. Son modèle doté d'une capacité de 256 Go profite en ce moment d'une belle remise de 26 % chez Amazon qui fait chuter le prix de 499 à seulement 354 euros.

Depuis que OnePlus s’est lancé sur le marché de l’entrée/milieu de gamme, seul le Nord classique compatible 5G nous a réellement séduits, notamment grâce à un rapport qualité-prix excellent. Le nouveau Nord CE est intéressant, mais moins puissant. Aujourd’hui, la version 256 Go de ce smartphone bénéficie d’une réduction de 144 euros pour devenir encore moins chère que le modèle avec 128 Go de stockage.

Les caractéristiques du OnePlus Nord

Un écran AMOLED de 6,5 pouces à 90 Hz

La bonne autonomie et la charge rapide efficace

La puissance du Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM

Au lieu de 499 euros depuis son lancement, le OnePlus Nord (compatible 5G) en 256 Go est actuellement disponible à seulement 354 euros sur Amazon, alors que le marchand américain propose le même smartphone en 128 Go à 399 euros.

Un smartphone doté d’un écran AMOLED à 90 Hz

Le OnePlus Nord est un smartphone milieu de gamme qui reprend les grandes lignes de ses ainés premium niveau design. Les finitions sont exemplaires et il profite même d’une dalle AMOLED de 6,44 pouces, percée sur le coin gauche, affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Le capteur d’empreintes se loge d’ailleurs sous l’écran et c’est plutôt réactif pour déverrouiller le smartphone.

Plus performant que le nouveau Nord CE

OnePlus vient de lancer son nouveau Nord CE, un smartphone encore plus abordable que le Nord classique. Mais pour seulement quelques euros de plus avec ce bon plan, vous aurez un Snapdragon 765G plus puissant qu’un Snapdragon 750G, plus efficace dans les jeux 3D. De plus, le processeur de Qualcomm est ici accompagné par 12 Go de mémoire vive pour encore plus de fluidité dans la gestion des applications et de l’interface. Vous aurez également une énorme capacité de stockage de 256 Go

La chauffe est un élément plutôt bien gérée par la marque et de même pour l’autonomie. Ce n’est pas un champion toute catégorie, mais sa batterie de 4 115 mAh suffit pour tenir toute la journée, voire plus selon l’utilisation. De plus, on apprécie la charge rapide 30 W très efficace qui permet de récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. La charge sans fil n’est évidemment pas présente sur cette gamme de prix.

Un bon appareil photo, mais sans plus

Du côté de la photo, le Nord s’équipe d’un module 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels plutôt efficace quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies. Il n’est pas mauvais, mais force est de constater qu’il éprouve quelques lacunes de nuit et que son mode macro est clairement anecdotique. Le capteur ultra grand-angle est en revanche satisfaisant et sans trop de distorsions.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus Nord.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord.

Pour comparer le OnePlus Nord

Afin de découvrir ce que propose la concurrence sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2021.