Excellent en photo, le Huawei P40 est à moitié prix pour le Prime Day

En attendant un successeur, le Huawei P40 est toujours l'actuel smartphone haut de gamme de la célèbre marque chinoise. Mais pour le Prime Day sur Amazon, son prix n'a plus rien de premium puisqu'il chute à seulement 399 euros.

Le P50 fait déjà beaucoup parler de lui et Huawei a d’ores et déjà confirmé un élément de design, mais ce n’est pas le smartphone qui nous intéresse aujourd’hui. Son (pas encore) prédécesseur, le P40, profite de l’événement Prime Day pour s’afficher avec une belle réduction de 50 % sur son prix d’origine.

Les caractéristiques du Huawei P40

La puissance du Kirin 990 compatible 5G

La très bonne qualité des photos

La charge rapide 22,5 W

Au lieu de 799 euros, le Huawei P40 est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros pour les membres Amazon Prime.

Un smartphone premium sans les services de Google

Vous le savez sûrement si vous êtes un lecteur assidu de Frandroid, mais le Huawei P40 doit se passer des services de Google. Vous ne retrouverez donc pas le Play Store pour télécharger toutes vos applications favorites. Le constructeur chinois doit maintenant compter sur son propre store d’applications avec App Gallery. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur sur ce dernier, vous pourrez toujours utiliser Petal Search pour télécharger directement les .apk via un moteur de recherche à application — très pratique.

Un excellent choix pour la photo

Comme le P30 à son époque, le P40 lancé en 2020 est un expert en photo, même si les nouveaux smartphones concurrents de cette année font mieux, mais pas au même prix. Son module se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,9), un ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2) et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels (f/2,4). Tout cela permet d’obtenir des images riches en détails, bien nettes, avec une bonne gestion de la colorimétrie. On remarque quelques lacunes de nuit que n’a pas le modèle Pro, mais il reste un excellent photophone !

Une fiche technique encore d’actualité en 2021

Ce smartphone est ensuite puissant, puisqu’il est propulsé par le SoC Kirin 990 (compatible 5G) épaulé par 8 Go de mémoire vive. Sur le papier, c’est moins performant qu’un Snapdragon 865, mais la puissance est tout de même suffisamment considérable pour répondre à tous les besoins, même pour les jeux 3D qui demandent beaucoup de ressources. L’autonomie est également au rendez-vous avec une batterie de 3 800 mAh qui fait tenir le P40 pendant plus d’un jour et demi. Pas de charge sans fil en revanche, mais une charge rapide efficace à 22,5 W est de la partie. Enfin, l’écran est OLED avec des contrastes infinis et ne fait que 6,1 pouces de diagonales pour un format très agréable en main.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Huawei P40.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei P40.

