Xperia 5 II : le smartphone de Sony devient beaucoup plus intéressant pendant le Prime Day

Le Sony Xperia 5 II a de nombreux atouts à défendre et met en avant aujourd'hui un prix totalement inédit jusqu'à maintenant. Il profite actuellement d'une promotion à l'occasion du Prime Day sur Amazon, qui le fait passer de 899 euros à 616,55 euros.

En lançant son Xperia 5 II en fin d’année dernière, Sony a fait le pari de proposer de la qualité haut de gamme sans trop faire augmenter la facture. Il profite en effet de quelques caractéristiques qui ont fait le succès des meilleurs smartphones onéreux sortis récemment. À l’occasion du Prime Day, le Sony Xperia 5 II devient nettement plus intéressant grâce à une réduction de -31%.

Les points clés du Sony Xperia 5 II

Un écran OLED de 6,2 pouces + 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865

Une autonomie plus que correcte

Habituellement proposé à 899 euros, le Sony Xperia 5 II est actuellement affiché à 616,55 euros sur Amazon à l’occasion du Prime Day. Vous devrez bien sûr être membre Amazon Prime pour profiter de cette réduction.

Un smartphone au design premium

Le Sony Xperia 5 II n’a rien à envier aux smartphones premium qui cumulent les bons points au niveau du design. Il adopte d’abord un écran OLED Full HD+ d’une diagonale de 6,2 pouces, mais surtout, il peut se vanter de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les images seront donc bien fluides, de même que l’expérience utilisateur. Et pour ne rien gâcher, on aura droit à du verre Gorilla Glass sur l’arrière et l’avant, soit un gage de résistance sur la durée.

La puissance d’une puce Qualcomm

À l’intérieur de la bête, on trouvera un processeur Snapdragon 865, qui répondra à tous les besoins en matière de tâches courantes. On pourra même s’adonner à quelques sessions de jeu : ce smartphone est véritablement adapté au gaming, et pourra faire tourner des jeux gourmands avec des graphismes élevés sans problème. Mention spéciale pour la fonctionnalité « Optimisateur de jeu », qui permet notamment de libérer de la mémoire vive ou encore d’enregistrer son écran pendant une partie.

Un bon capteur principal

Concernant la partie photo, le Sony Xperia 5 II se dote d’un triple capteur photo comme le modèle qui l’a précédé. On obtiendra donc un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif x3 de 12 mégapixels aussi. Les clichés capturés à l’aide du capteur principal seront en tout cas bien détaillés et présenteront des couleurs plutôt riches, et le smartphone assurera une bonne gestion des sources lumineuses. On regrettera peut-être l’absence d’un mode nuit, et un mode portrait un peu faiblard.

Une autonomie d’une journée et demie

En revanche, le Sony Xperia 5 II ne faiblit pas du côté de son autonomie, puisqu’il embarque une batterie de 4 000 mAh lui permettant de tenir en théorie une journée et demie, même si tout dépendra, comme toujours, de la nature de vos usages. Un chargeur de 18W sera par ailleurs fourni et rechargera complètement la batterie en 1h50 environ.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Sony Xperia 5 II.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony Xperia 5 II.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

Pour ne rater aucune offre

L’équipe de Frandroid est au front pour vous relayer uniquement les meilleurs bons plans du Prime Day. Vous retrouverez de nombreux articles sur notre site, mais aussi des sélections par catégorie de produits, ou marque :

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater !

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans où seront diffusées toutes les meilleures offres du Prime Day 2021.