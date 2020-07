Un été tout terrain avec l’enceinte JBL Flip 5 en forte promotion

Cet été, ne partez pas sans votre enceinte. Et si vous n'en avez pas, la JBL Flip 5 est justement en promotion sur Rakuten. Elle chute aujourd'hui 74 euros au lieu des 129 demandés à son lancement.

C’est l’été, les soirées dans le jardin ou à la plage s’éternisent, les balades se multiplient et il est toujours appréciable d’avoir un peu de musique avec soi. La JBL Flip 5, la dernière sortie de la gamme Flip, est parfaite pour ce genre d’occasion. Elle délivre un son convenable pour une soirée et résiste à toute sorte de voyages. En plus, elle est en promotion pour les soldes.

La JBL Flip 5 est disponible en ce moment à 74 euros sur Rakuten au lieu de 129 habituellement. Il faudra penser à ajouter le code RAKUTEN7 lors du paiement pour bénéficier de ce prix avantageux.

Si vous êtes adepte des soirées tranquilles ou un baroudeur de l’extrême pendant les vacances, la JBL Flip 5 est l’alliée idéale de votre été. Pas besoin de chercher la meilleure place pour entendre la musique, avec sa forme cylindrique, elle pourra diffuser le son presque à 360 degrés. Elle est d’ailleurs assez compacte pour être amenée partout.

Partout ? Oui. La JBL est taillée pour être transportée sans grande délicatesse. Ses renforts en caoutchouc lui permettent de résister aux légères chutes. Elle est d’ailleurs dotée d’une certification IPX7. Concrètement, elle peut rester immergée sous un mètre d’eau sans aucun problème. Pratique pour écouter de la musique au bord de la piscine, et même sur plage puisque les grains de sable ne lui font pas peur non plus.

En plus de pouvoir voyager, elle est endurante. Son autonomie d’environ 12 heures lui garantit d’être tranquille toute une journée. Par ailleurs, l’enceinte se recharge enfin par USB-C et abandonne le microUSB avec cette cinquième version.

Compacte, mais puissante, elle délivre un son tout à fait correct et suffisant pour mettre une belle ambiance sonore lors de vos sorties cet été. Fonctionnalité pratique : elle est équipée du Bluetooth multipoint. Cela veut tout simplement dire que plusieurs personnes peuvent être connectées simultanément à l’enceinte. Aucune d’entre elles n’a donc besoin de se déconnecter.

