L’ampoule connectée de Xiaomi est encore plus abordable pendant les soldes

La Xiaomi Mi LED Smart Bulb profite des soldes pour être encore plus abordable qu'auparavant. Elle se négocie désormais juste sous les 15 euros, soit 25 % d'économie sur son prix initial.

Pourquoi se cantonner à une couleur de lumière alors qu’on peut en avoir 16 millions sur la même ampoule ? C’est ce que propose la Xiaomi Mi LED, l’ampoule connectée du constructeur chinois, qui n’a d’ailleurs pas besoin de pont de connexion pour fonctionner contrairement à Philips Hue. Très facile à prendre en main, elle est parfaite pour faire son entrée dans la domotique. En plus, elle est en promotion sur Amazon.

En bref

Compatible Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Une immense palette de couleurs

Très simple d’installation

La Xiaomi Mi LED Smart Bulb (culot E27) est aujourd’hui disponible à moins de 15 euros sur Amazon, soit 25 % de réduction sur le prix initial du produit.

Pour en savoir plus 👇

Si les Philips Hue sont les plus connues, il existe beaucoup d’autres modèles. Pour son prix, la Xiaomi Mi LED n’a pas à rougir de ses possibilités.

Elle est tout d’abord très facile à installer. Fonctionnant en Wi-Fi, elle n’a pas besoin de pont de connexion. Il suffit donc de la brancher, l’application dédiée reconnaîtra l’ampoule et vous demandera votre mot de passe Wi-Fi. Le tour est joué, le tout est fonctionnelle.

C’est l’application Mi Home qui permet d’accéder aux fonctionnalités que propose l’ampoule. On pourra alors modifier la couleur, créer des ambiances ou même des scénarios pour, par exemple, allumer et éteindre la lumière automatiquement en fonction de l’heure. Par ailleurs, l’ampoule fonctionne aussi avec Google Assistant, Amazon Alexa, et Siri. On oublie alors vite l’interrupteur au profit de son assistant vocal préféré afin qu’il gère les lumières à notre place.

Enfin, l’absence du pont de connexion et l’utilisation du Wi-Fi la rendent moins économe en énergie qu’une Hue par exemple. Cela reste toutefois une ampoule LED, plus économe et plus durable que n’importe quelle ampoule incandescente.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre test de la Xiaomi Mi LED Smart Bulb.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Depuis le 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Vous trouverez des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.