Le réveil intelligent Lenovo Smart Clock Essential coûte déjà moins de 25 €

Dévoilé en août dernier, le réveil intelligent Lenovo Smart Clock Essential va, comme son nom l'indique... droit à l'essentiel. Il comporte ainsi les principales fonctionnalités nécessaires pour vous accompagner au quotidien. La bonne nouvelle ? Son prix chute déjà à 24 euros au lieu de 59 euros.

Le Black Friday est tout proche et les promotions affluent de toutes parts, y compris sur des objets high-tech récents. C’est le cas de Lenovo qui propose une offre sur son réveil intelligent Lenovo Smart Clock Essential, une déclinaison simplifiée du Lenovo Smart Clock classique dévoilée en août dernier. S’il va droit à l’essentiel avec moins de fonctionnalités que son prédécesseur, ce modèle saura se rendre utile au quotidien. Il bénéficie en plus d’une très bonne promotion puisque son prix baisse de 60 %.

En bref

Un design discret et plus compact

Un écran d’horloge numérique pratique

Compatible avec Google Assistant

Auparavant affiché à 59 euros, le Lenovo Smart Clock Essential est maintenant disponible à 24 euros , soit une réduction d’environ 60% sur son prix d’origine.

Si vous souhaitez acquérir une alternative avec écran, le modèle Lenovo Smart Clock est également en promotion à 34 euros au lieu de 89 euros.

Pour en savoir plus 👇

Lancée officiellement en septembre, l’horloge intelligente Lenovo Smart Clock Essential est une déclinaison plus simplifiée du Smart Clock de la marque. Ils diffèrent tout d’abord sur leur design : le Lenovo Smart Clock Essential, plus discret et doté de bordures plus fines, ne dispose pas d’un véritable écran. Sa dalle LED s’apparente davantage à un affichage numérique type réveil, sans être tactile comme son prédécesseur qui, lui, pouvait par exemple afficher des photos. Le Lenovo Smart Clock Essential se concentre donc sur l’essentiel, en affichant les principales fonctionnalités utiles au quotidien que l’on attend d’un réveil intelligent.

Son cadre noir affiche donc l’heure, la date du jour, la température de votre intérieur ou encore la météo. Pour profiter de ses autres fonctions, il faudra miser sur l’assistant Google et des commandes vocales. Pour cela, le Smart Clock Essential dispose de deux microphones. Vous pourrez ainsi lui demander l’heure ou la météo, remplir une liste de courses, lancer un podcast ou même piloter les objets connectés de votre domicile, transformant ainsi ce réveil intelligent en véritable hub domotique. Sa petite enceinte de 3W sera un peu faible pour pouvoir écouter de la musique ou la radio, mais cela devrait rester suffisant pour les mélomanes moins pointilleux qui souhaitent profiter d’un fond sonore agréable.

Le Lenovo Smart Clock Essential intègre également une veilleuse, bien pratique pour bouquiner avant de dormir. Son capteur de luminosité ambiante permettra quant à lui d’adapter l’intensité de l’affichage pour ne pas se retrouver ébloui en pleine nuit. Si elle a ainsi toute sa place dans la chambre, l’horloge intelligente pourra également trouver sa place dans d’autres pièces, comme dans la cuisine, pour programmer une minuterie lors d’une recette, par exemple. Notons, enfin, que le Smart Clock Essential dispose d’un port USB-A à l’arrière, pour pouvoir notamment recharger son smartphone. Il vous sera également possible de désactiver le micro à tout moment pour ne pas être écouté.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Lenovo Smart Clock Essential.

