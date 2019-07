Avec ses bonnes performances, sa grande autonomie et son petit prix, le Redmi Note 5 est sans aucun doute le modèle qui a propulsé Xiaomi dans le cœur des Français il y a maintenant un an de cela. Aujourd’hui, il est encore plus abordable qu’auparavant en s’affichant à 119 euros sur Cdiscount via une ODR de 40 euros. Tout simplement la solution idéale pour les petites bourses qui cherchent un nouveau smartphone pendant les soldes d’été 2019.

Si le Xiaomi Redmi Note 5 profitait déjà d’un rapport qualité/prix excellent à son lancement, c’est d’autant plus vrai pendant des soldes d’été 2019. Commercialisé à 199 euros sur le Mi Store, le célèbre smartphone chinois s’affiche aujourd’hui sur Cdiscount à 119 euros en cumulant remise immédiate et ODR, soit une économie de 80 euros sur son prix d’origine.

Deux smartphones ont dorénavant succédé au Xiaomi Redmi Note 5. Néanmoins, cet ancien modèle est toujours une excellente alternative en 2019, surtout à ce prix. Il se démarque notamment par une autonomie que beaucoup de concurrents ont encore du mal à dépasser aujourd’hui. Sa grosse batterie de 4 000 mAh, couplée aux nombreuses optimisations logicielles, lui permet facilement de tenir deux jours sans forcer.

Il a également séduit par ses performances qui étaient largement au-dessus de ce que proposaient ses opposants sur la même gamme de prix. Au-delà de proposer une expérience utilisateur fluide, son Snapdragon 636 épaulé par 3 Go de mémoire vive permet également de faire tourner quelques jeux 3D pas trop gourmands. Aujourd’hui, cela parait banal, mais c’était à l’époque une véritable prouesse pour un smartphone vendu à moins de 200 euros. Par ailleurs, il est important de préciser que le smartphone chinois a reçu la mise à jour vers Android 9.0 Pie.

Pour le reste de ses caractéristiques, il embarque un écran Full HD+ de 5,99 pouces sans encoche, un double capteur dorsal 12 + 5 mégapixels et un mono capteur frontal de 13 mégapixels. Ils sont une peu dépassés mais fournissent encore un travail acceptable. Le smartphone dispose d’une capacité de 32 Go de stockage.

Besoin de plus d’informations ? Retrouvez notre test complet du Xiaomi Redmi Note 5.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son autonomie prodigieuse

Ses performances suffisantes, même pour jouer

Son rapport qualité/prix, tout simplement

Le Xiaomi Redmi Note 5 est aujourd’hui disponible à 119 euros sur Cdiscount, uniquement en coloris « or ».

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 5 à 119 euros

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !