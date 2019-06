Si le Mi 9 SE est une version allégée du récent flagship de Xiaomi, sa fiche technique (triple capteur, écran AMOLED, Snapdragon 712, etc.) reste très intéressante, surtout à ce prix. Aujourd’hui, le smartphone chinois s’affiche exceptionnellement à 230 euros grâce à une vente flash sur Gearbest.

Le Xiaomi Mi 9 SE profite aujourd’hui d’une belle promotion qui renforce encore plus le rapport qualité/prix du terminal chinois. Une vente flash sur Gearbest le fait passer à 230 euros au lieu de 369 euros, soit une économie de 139 euros sur son prix d’origine.

D’un point de vue esthétique, le Xiaomi Mi 9 SE est un véritable clone de l’actuel fleuron chinois. Tous les éléments sont placés minutieusement à l’identique pour créer une parfaite illusion : les boutons volume et power sur la tranche droite, l’encoche en forme de goutte d’eau ou encore le dos en verre. Toutefois, des différences subsistent, principalement au niveau de l’écran. Il est réduit à 5,99 pouces au lieu de 6,39 sur le Mi 9. Plus anecdotique, le bouton dédié à l’assistant a disparu de la tranche.

Au dos, on retrouve une triplette de capteur photo mais avec une configuration différente du flagship. Il s’équipe d’un premier capteur de 48 mégapixels, d’un second de 13 mégapixels et d’un dernier de 8 mégapixels servant de téléobjectif avec zoom x2 sans perte. La bonne qualité des clichés et la polyvalence de la configuration sont des atouts appréciés, même si, ici, on n’atteint évidemment pas le résultat d’un smartphone dit « premium ».

Il ne se rapproche pas non plus de la puissance des modèles haut de gamme du marché, mais force est de constater que le Snapdragon 712 épaulé par 6 Go de mémoire vive fait de l’excellent travail au quotidien. Cette puce milieu de gamme lui permet d’être performant en toute situations, que ce soit en jouant à des jeux 3D, en naviguant sur Internet ou en regardant des vidéos HD en streaming. Il tourne sous Android 9.0 Pie avec la dernière version de l’interface MIUI 10.

Enfin, son autonomie n’est pas légendaire avec sa petite batterie de 3 040 mAh, son autonomie est dans le moyenne du marché : une (bonne) journée d’utilisation selon nos tests. On apprécie le système de charge rapide efficace qui permet de récupérer plus de 50% en 30 minutes.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test détaillé du Xiaomi Mi 9 SE.

