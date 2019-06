Si vous souhaitez profiter d’un smartphone adapté pour l’utilisation avec un stylet, le Samsung Galaxy Note 9 est la meilleure — voire la seule — solution disponible sur le marché. Intéressés ? Il est aujourd’hui disponible à 549 euros chez Rue du Commerce et à 599 euros sur Cdiscount, Darty et fnac.com, soit quasi la moitié de son prix d’origine.

À chaque sortie d’un flagship, le prix a tendance à se gonfler. Fort à parier que le prochain Galaxy Note 10 subira également cette augmentation tarifaire… Pourquoi dépenser autant quand le modèle précédent est encore excellent en 2019 ? Commercialisé à 1 009 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 9 s’affiche actuellement à 549 euros chez Rue du Commerce et à 599 euros sur Cdiscount, Darty et fnac.com, soit une économie de 410 euros sur son prix d’origine.

La gamme Galaxy Note de Samsung est vraiment une catégorie à part dans le monde des smartphones. Si elle a démocratisé les écrans aux longues diagonales, elle ne s’est néanmoins fait copier par aucun concurrent du marché. Du coup, si vous voulez un smartphone utilisant un stylet, ici nommé le S Pen, le Galaxy Note 9 est tout simplement la meilleure solution. Son écran d’ailleurs est d’une beauté sans égal. Ce dernier n’atteint pas la qualité de la technologie Dynamic Amoled des nouveaux fleurons, mais le Super AMOLED est toujours une référence, surtout à ce prix.

Il n’intègre pas non plus le triple capteur des Galaxy S10, mais force est de constater que son module 12 + 12 mégapixels fait de lui un bon photophone, même en 2019 malgré le manque de polyvalence. Bien qu’il s’agisse de la même configuration que sur le S9 Plus, il profite en revanche de nombreuses optimisations logicielles pour améliorer la qualité d’images.

Évidemment, lui aussi a fait partie des chanceux qui ont reçu la mise à jour vers Android 9.0 Pie avec la nouvelle interface One UI du constructeur coréen. Celle-ci est clairement plus agréable à utiliser au quotidien que ne l’était Samsung Experience en son temps. C’est joli, moderne, accessible à un doigt et hautement personnalisable. Bref, on aime beaucoup à la rédaction. De plus, le tout tourne de manière parfaitement fluide grâce à son SoC Exynos 9810 et montrera son plein potentiel dans les jeux les plus gourmands.

Pour finir, son autonomie est également à féliciter. Avec sa batterie de 4 000 mAh, il peut aisément tenir plus d’une journée, même avec une utilisation intensive du smartphone.

Si vous avez d’autres questions, les réponses se trouveront dans notre test complet du Samsung Galaxy Note 9.

Pourquoi recommande-t-on smartphone ?

Le meilleur smartphone avec un stylet

Son écran Super AMOLED au top

Un bon photophone malgré le manque de polyvalence

Pendant les Soldes 2019, le Samsung Galaxy Note 9 est disponible à 549 euros chez Rue du Commerce et à à 599 euros sur Cdiscount, Darty et fnac.com, contre 1 009 euros à son lancement.

