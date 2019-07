Le Xiaomi Mi A2 Lite était l’un des smartphones Android One les plus abordables à sa sortie et c’est toujours le cas aujourd’hui. Il est dorénavant disponible à 109 euros sur Electro Dépôt en cumulant remise immédiate et ODR de 40 euros. Une affaire à ne pas louper pour les petites bourses.

Commercialisé à 189 euros à sa sortie, le Xiaomi Mi A2 Lite est aujourd’hui affiché à 109 euros grâce à une remise immédiate sur Electro Dépôt et une ODR de 40 euros du constructeur, soit une économie de 70 euros sur son prix d’origine. C’est aujourd’hui la solution la plus abordable pour goûter à la simplicité d’Android One.

Si la relève est d’ores et déjà prévue avec le prochain Xiaomi Mi A3, ses prédécesseurs sont encore aujourd’hui réputés pour être des bons élèves du label Android One, d’autant plus qu’ils possèdent un excellent rapport qualité/prix. Pour son prix actuel, la version Lite n’a d’ailleurs pas à rougir de sa fiche technique. Son Snapdragon 625 et ses 3 Go de mémoire vive suffisent pour profiter d’une expérience fluide sous Android 9.0 Pie. L’interface pure et sans fioritures qu’est Android One a évidemment son rôle à jouer, mais elle représente surtout la garantie des mises à jour régulières pendant deux ans. Le smartphone chinois devrait logiquement recevoir Android 10 Q donc.

Cette configuration permet également de faire tourner quelques jeux. Oubliez les jeux 3D, mais Pokémon Go et Harry Potter Wizard Unite sont largement jouables. De plus, sa grosse batterie de 4 000 mAh permettra d’y jouer longtemps. Eh oui, il faut dire que le Mi A2 Lite est un véritable monstre d’autonomie. Dans les faits, il peut facilement tenir entre deux et trois jours selon l’utilisation. On regrette néanmoins son port micro USB et sa charge particulièrement lente.

Côté design, il a opté pour l’encoche contrairement à son frère le Mi A2. Son écran IPS LCD est d’ailleurs plus compact (5,84 pouces contre 5,99 pouces) et plus affiné (ratio 19:9 contre 18:9). Il a également le mérite de proposer une définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels alors que les autres smartphones du constructeur sur cette tranche tarifaire, comme le Redmi 7, proposent une dalle avec une simple définition HD+.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre test complet du Xiaomi Mi A2 Lite.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un excellent rapport qualité/prix

Les avantages du label Android One

L’autonomie plus que confortable au quotidien

Le Xiaomi Mi A2 Lite est aujourd’hui disponible à 109 euros sur Electro Dépôt. Pour bénéficier de la promotion, il est nécessaire de remplir l’ODR valable jusqu’au 31 juillet prochain afin de recevoir ledit remboursement de 40 euros après l’achat du smartphone.

Retrouvez le Mi A2 Lite (noir) à 109 euros