Le Huawei Mate 20 continue sa descente en chute libre. Il est aujourd’hui disponible à 369 euros sur Cdiscount avec une montre connectée Huawei Watch GT offerte — normalement d’une valeur de 134 euros. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

En étant proposé à 369 euros sur Cdiscount, le Huawei Mate 20 n’a jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui. En effet, avec plus de 50% de réduction sur son prix d’origine et une montre connectée Huawei Watch GT offerte, l’économie réalisée s’élève à 500 euros environ.

Le Huawei Mate 20 est toujours un excellent smartphone en 2019, surtout à ce prix. Au niveau des performances, il n’a pas à rougir avec son Kirin 980 épaulé par 4 Go de mémoire vive. La puce haut de gamme de HiSilicon délivre une puissance idéale pour convenir à tous les usages, même si elle reste légèrement en deçà d’un Snapdragon 855. De plus, son autonomie est formidablement bien gérée, ce qui permet à sa batterie de 4 000 mAh de le faire tenir pendant minimum deux jours, voire plus si votre utilisation est modérée.

Concernant la partie photo, il faut dire que la gamme Mate n’a jamais déçu. Il n’atteint pas l’excellence de la version Pro, mais cela n’empêche pas son triple capteur 12 + 16 + 8 mégapixels de capturer des clichés de qualité. En pleine journée ou à la nuit tombée, en intérieur comme en extérieur, le smartphone chinois arrivera toujours à faire les bons compromis. Il propose également la polyvalence attendue en 2019, avec notamment un mode portrait très convaincant et un mode grand-angle sans trop de distorsions. La caméra frontale de 24 mégapixels est en revanche assez décevante en comparaison de la concurrence.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test détaillé du Huawei Mate 20.

En ce qui concerne la Huawei Watch GT, il s’agit de la première montre du constructeur chinois à opter pour un système d’exploitation maison, Lite OS, à la place de Wear OS. Elle embarque de nombreuses fonctionnalités, comme un GPS, un capteur de fréquence cardiaque optique, ainsi qu’un gyroscope et un magnétomètre. Orientée vers la santé et le suivi sportif, elle permet également de suivre quotidiennement le nombre de pas, les calories brûlées, ou encore le temps et la qualité du sommeil. Tout se gère facilement via l’application Huawei Health disponible sur iOS et Android.

Vêtue d’un bracelet en silicone et d’un boîtier en acier inoxydable pour encadrer l’écran AMOLED de 1,39 pouce, la Watch GT possède un design élégant qui se porte agréablement au poignet, sans être pour autant encombrante pour son utilisateur. De plus, elle possède une autonomie vraiment confortable grâce à sa batterie de 420 mAh, estimée à plus de deux semaines, selon l’utilisation.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Huawei Watch GT.

Pourquoi recommande-t-on ce pack ?

Un smartphone premium à moins 50%

Qui plus est puissant, autonome et un bon photophone

Avec une montre connectée offerte !

Le pack Huawei contenant le smartphone Mate 20 et la montre connectée Watch GT est aujourd’hui disponible à 369 euros sur Cdiscount.

Retrouvez le pack Huawei à 369 euros sur Cdiscount