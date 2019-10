Le Huawei Mate 20 a rarement été aussi abordable qu'aujourd'hui. Au lieu de 799 euros à son lancement, il est aujourd'hui disponible à 349 euros sur Cdiscount, ce qui représente tout de même une réduction de 56% sur le prix initial du smartphone.

Le Huawei Mate 20 a peut-être déjà presque une année d’existence, mais c’est un smartphone qui a encore de beaux jours devant lui. À ce jour, il embarque la dernière puce haut de gamme de HiSilicon, à savoir le Kirin 980, afin de délivrer une puissance comparable au Huawei P30. Sa solution photo n’est pas non plus en reste grâce à son triple capteur qui apporte, par ailleurs, toute la polyvalence attendue d’un smartphone en 2019. Son autonomie est également confortable, d’autant plus qu’elle est couplée à un système de charge rapide plutôt efficace. De plus, il recevra Android 10 dans le courant du mois de décembre prochain. Bref, son rapport qualité/prix est aujourd’hui excellent !

Le Huawei Mate 20 en bref

Les performances du Kirin 980

La qualité et la polyvalence de son triple capteur

Son autonomie confortable au quotidien

Commercialisé à 799 euros à son lancement en fin d’année 2018, le Huawei Mate 20 est s’affiche désormais à 349 euros sur Cdiscount, soit une économie d’environ 450 euros sur son prix d’origine. Le smartphone est proposé en deux coloris : noir et bleu.

Le Huawei Mate 20 en détail

Le Huawei Mate 20 est toujours un excellent smartphone en 2019, surtout quand il est proposé avec plus de 50% de réduction. Véritable bête de puissance grâce à son Kirin 980, la puce haut de gamme de HiSilicon confère en effet au smartphone chinois des performances très élevées au quotidien. En deçà du Snapdragon 855, certes, mais elle fera tout de même tourner les jeux gourmands du Play Store sans aucun problème.

Concernant la partie photo, il faut dire que la gamme Mate n’a jamais déçu. Il n’atteint évidemment pas l’excellence de la version Pro, mais cela n’empêche pas son triple capteur 12 + 16 + 8 mégapixels de capturer des clichés de qualité. En pleine journée ou à la nuit tombée, en intérieur comme en extérieur, le Mate 20 arrive toujours à faire les bons compromis. Il propose également la polyvalence attendue en 2019, notamment avec un mode portrait très convaincant et un mode grand-angle sans trop de distorsions. La caméra frontale de 24 mégapixels est en revanche plus anecdotique.

Ensuite, son autonomie est formidablement bien gérée, ce qui permet à sa batterie de 4 000 mAh de le faire tenir pendant deux jours, voire plus si votre utilisation est modérée. Quelques concessions ont néanmoins été nécessaires pour réduire le montant de la facture, comme la charge sans fil qui n’est pas disponible sur ce modèle. Sa charge rapide aura au moins le mérite de vous satisfaire en faisant grimper le smartphone à plus de 50% en 30 minutes environ.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test détaillé du Huawei Mate 20.

