Aujourd'hui, c'est l'annonce du Pixel 4. La bonne occasion pour certains revendeurs de brader l'ancien porte-étendard de Google afin de liquider les derniers stocks. On trouve aujourd'hui le modèle résolument blanc du Pixel 3 en 128 Go à 459 euros sur Boulanger.

Un an après la sortie du Pixel 3, la relève s’apprête aujourd’hui à être dévoilée par Google. Ceci étant dit, le flagship 2018 de la firme de Mountain View possède toujours des qualités indéniables en 2019, surtout à ce prix. Tout d’abord, c’est un excellent photophone malgré son manque de polyvalence. Ensuite, la puce Snapdragon 845 est loin d’être obsolète pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien. De plus, le suivi logiciel est exemplaire, il est l’un des seuls à recevoir Android 10 dès sa sortie.

Le Google Pixel 3 en bref

L’un des meilleurs photophones

Son écran AMOLED sans encoche

Le suivi logiciel par Google lui-même

Son form-factor plus qu’agréable au quotidien

Au lieu de 959 euros à son lancement l’année dernière, la version 128 Go du Google Pixel 3 est aujourd’hui disponible à 459 euros sur Boulanger, soit une économie de 500 euros sur le prix d’origine du téléphone.

Le Google Pixel 3 en détail

Si la présentation du Pixel 3 n’est plus vraiment à faire au bout d’un an, nous allons tout de même faire une piqûre de rappel. Depuis sa sortie, le smartphone de la firme de Mountain View est tout simplement considéré comme l’un des meilleurs photophones du marché, si ce n’est le meilleur. Sa qualité est notamment due au savoir-faire de Google dans ce domaine, où les nombreuses améliorations logicielles ainsi que les efforts combinés de son Snapdragon 845 et sa puce Pixel Visual Core dédiée au traitement d’images lui permettent de capturer des clichés de toute beauté. Seul bémol : son mono capteur de 12,2 mégapixels n’apporte en revanche pas la polyvalence des concurrents.

En s’équipant d’un SoC premium de chez Qualcomm, le Pixel 3 fournit par ailleurs une puissance plus qu’appréciable au quotidien pour répondre à tous les besoins. Que vous soyez un féru des jeux gourmands du Play Store (Fortnite, PUBG, Arena of Valor, etc.) ou des réseaux sociaux en tout genre, l’expérience utilisateur sera toujours fluide. De plus, il a la particularité de proposer une interface épurée et simplifiée sous Android 9.0 Pie dont seul Google a le secret, avec évidemment la promesse des mises à jour régulières et l’accès en avant-première aux prochaines updates majeures telles qu’Android 10 Q.

Toutes ces caractéristiques sont donc intégrées dans un smartphone qui a le mérite d’être résolument plus compact qu’une bonne majorité de ses concurrents. Son gabarit (68,2 x 145,6 x 7,9mm) offre en effet une excellente préhension et son écran AMOLED de 5,5 pouces séduira à coup sûr les allergiques à l’encoche. Notez d’ailleurs qu’il est certifié IP68.

