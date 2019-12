Le Samsung Galaxy S10 à moins de 600 euros, vendu et expédié par Cdiscount

Le Samsung Galaxy S10 est sans aucun doute l'un des meilleurs smartphones de l'année 2019. Il est aujourd'hui disponible dans tous les coloris (noir, blanc, à 599 euros sur Cdiscount, contre 959 euros à sa sortie.

Si vous économisiez votre argent de Noël pour acheter un nouveau smartphone, nous avons le bon plan qu’il vous faut : le Samsung Galaxy S10 profite en ce moment d’une remise de 34 % sur son prix d’origine. Pour avoir un ordre d’idée, on retrouve aujourd’hui une offre similaire au Black Friday.

En bref

Un écran Dynamic AMOLED de toute beauté

Une puissance élevée grâce au Exynos 9820

La polyvalence du triple capteur photo

L’interface One UI, agréable à utiliser au quotidien

Au lieu de 909 euros à son lancement, la version 128 Go du Samsung Galaxy S10 est aujourd’hui affichée à 599 euros sur Cdiscount, soit une réduction totale de 310 euros. Le smartphone coréen est disponible en quatre coloris : noir, blanc, vert et rouge.

Le Samsung Galaxy S10 Plus est également disponible en promotion à 699 euros sur Cdiscount, contre 1 009 euros habituellement.

Le Samsung Galaxy S10 est une vraie réussite pour la marque coréenne en 2019. Il se distingue par un joli design borderless avec une bulle discrète dans le coin droit, mais surtout par un format agréable en main malgré sa diagonale d’écran atteignant les 6,1 pouces. Pour ce faire, les bordures ont été fortement réduites afin que la magnifique dalle Dynamic AMOLED occupe près de 94% de la face avant. De plus, celles sur les côtés sont incurvées pour encore plus d’effet.

Par ailleurs, le fleuron coréen n’est peut-être pas le plus puissant, surtout en comparaison d’un Xiaomi Mi 9 équipé d’un Snapdragon 855, mais force est de constater que son Exynos 9820 fait de l’excellent travail au quotidien. Cette puce gravée en 8 nm est capable de gérer de nombreuses tâches en arrière-plan, tout en donnant la possibilité de lire les jeux les plus gourmands dans des conditions quasi optimales. Les amateurs de PUBG, Fortnite et consorts ne pourront qu’être ravis.

Ensuite, il faut tout de même préciser qu’il n’est pas un exemple de grande autonomie avec sa batterie de 3 400 mAh (pour cela il faudra plutôt se tourner vers la version Plus disponible en ce moment à 799 euros mais en 128 Go). En revanche, il se rattrape avec un système de charge rapide efficace qui lui permet de récupérer jusqu’à 50% de batterie en une trentaine de minutes. La charge sans fil (et sans fil inversée) est également de la partie.

Les amoureux de la photo seront d’ailleurs comblés par son excellent triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels. Ce dernier parvient à capturer des clichés toujours excellents, et ce quel que soit le contexte, tout en apportant une bonne polyvalence (mode macro, portrait, ultra grand-angle, etc.).

Pour en savoir davantage, retrouvez dans nos colonnes le test complet du Samsung Galaxy S10.

