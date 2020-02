Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128 Go) est encore plus abordable avec ce code promo

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est un smartphone avec un rapport qualité/prix excellent, d’autant plus en promotion. Sur Cdiscount, la version 128 Go du smartphone chinois passe à 224 euros grâce au code promo MOINS25E, contre 279 euros depuis son lancement.

Puissant, autonome, polyvalent en photo et surtout abordable, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro a tous les arguments pour séduire le grand public. Le modèle 128 Go est d’ailleurs moins cher qu’à l’accoutumée grâce à un code promo sur Cdiscount, qui fait économiser 25 euros dès 249 euros d’achat. Il devient alors même plus abordable que la version 64 Go actuellement vendue à 239 euros.

En bref

Un smartphone puissance avec la puce Helio G90T

Avec une autonomie confortable grâce à sa batterie de 4 500 mAh

Et une polyvalence photo très appréciée avec son quadruple capteur

Au lieu de 279 euros, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128 Go) est aujourd’hui disponible à 224 euros grâce au code promo MOINS25E à utiliser sur Cdiscount. Cela représente une économie de 55 euros sur le prix d’origine du téléphone.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro délivre une puissance impressionnante. Pour cela, il embarque la puce Helio G90T, un processeur orienté gaming aussi puissant sur le papier que dans les faits. Pour avoir un ordre d’idée, le SoC de Mediatek promet une puissance de calcul supérieure à celle du Snapdragon 730 qui équipe actuellement le Xiaomi Mi 9T. Vous pourrez apprécier vos parties sur Fortnite ou Call of Duty Mobile avec des graphismes très élevés, tout en fluidité. De plus, la chauffe est très bien gérée grâce au système de refroidissement LiquiCool.

Il apporte également une polyvalence photo très appréciée avec ses 4 capteurs greffés au dos, dont un principal de 64 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels, un troisième de 2 mégapixels pour la macro et un dernier également de 2 mégapixels pour le mode portrait. Alors oui, ce n’est pas forcément le meilleur photophone (surtout de nuit), mais le résultat est très satisfaisant pour son prix, avec ou sans promotion d’ailleurs.

Enfin, son autonomie est tout simplement excellente grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Il peut facilement tenir deux jours sans broncher. De plus, la recharge passe par USB-C avec un bloc de 18 W fourni dans la boîte du téléphone. Comptez deux heures pour une charge complète.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du célèbre constructeur chinois, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2020.