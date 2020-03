TOP 4 des meilleurs smartphones Samsung en promo : Galaxy A51, A71, S10 et Note 10 Plus

Aujourd'hui, on vous propose une petite sélection des meilleurs smartphones Samsung en forte promotion chez Cdiscount. Au programme : du milieu de gamme avec les Galaxy A51 et A71, ainsi que du haut de gamme avec les Galaxy S10 et Note 10 Plus. Faites votre choix !

Samsung vient de fermer (temporairement) sa plus grosse usine du monde, mais ce n’est pas pour autant que les smartphones coréens ne sont plus disponibles chez les revendeurs. Certains d’entre eux en profitent même pour les afficher à prix très réduit, comme c’est le cas de Cdiscount aujourd’hui.

Voici les offres en un clin d’œil :

Pour plus de détails, n’hésitez pas à continuer la lecture un peu plus bas afin de tout savoir sur les smartphones Samsung.

Samsung Galaxy A51

Le Samsung Galaxy A51 est une belle évolution par rapport à l’ancien modèle, en commençant par son design inspiré du Note 10. On retrouve donc une bulle discrète centrée en haut de l’écran Super AMOLED de 6,5 pouces.

On constate également des améliorations au niveau de la photo. Le A51 accueille en effet un module quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels pour toujours plus de polyvalence, en passant par l’ultra grand-angle, le zoom ou encore le mode macro. Ensuite, la puissance est également plus élevée que le A50 grâce à la puce Exynos 9610 épaulée par 4 Go de mémoire vive, un configuration plus ou moins similaire aux smartphones équipés d’un Snapdragon 712.

Au niveau de l’autonomie, il fait partie des bons élèves grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Cette capacité lui permet d’offrir une utilisation de 1 jour et demi environ. De plus, il est compatible charge rapide jusqu’à 15 W, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 % en 1h30.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Samsung Galaxy A51.

En bref

Le design inspiré du Note 10

L’autonomie au quotidien

La polyvalence en photo

Au lieu de 379 euros, le Samsung Galaxy A51 est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Cdiscount, ce qui représente une économie de 80 euros sur son prix d’origine.

Si vous recherchez une alternative moins chère, notez que l’ancien modèle Galaxy A50 est en promotion à seulement 230 euros sur Cdiscount, contre 349 euros à sa sortie.

Samsung Galaxy A71

Comme l’année dernière entre le A70 et le A50, ce récent Samsung Galaxy A71 promet d’être plus grand, plus puissant, plus autonome et meilleur en photo que le Galaxy A51. Son écran Super AMOLED s’étend alors sur une diagonale de 6,7 pouces, et non 6,5.

Chose promise chose due, il est également plus performant que le A51 en embarquant le Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de mémoire vive – soit la même configuration que le puissant Xiaomi Mi 9T – et aussi plus autonome grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Il se recharge d’ailleurs en un peu plus d’une heure seulement grâce à son chargeur rapide 36,3 W inclus dans la boîte.

Le module photo est en revanche identique au A51, à l’exception du capteur principal qui passe à 64 mégapixels, au lieu de 48. Sur le papier, cela promet de capturer des clichés avec plus de détails et plus de lumières, mais la polyvalence est assez similaire sur les deux modèles grâce aux 3 autres capteurs (12 + 5 + 5 mégapixels), en passant par le mode macro, ultra grand-angle, portrait, etc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A71.

En bref

Plus grand,

Plus puissant,

Plus autonome…

Et meilleur en photo que le A51

Au lieu de 479 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A71 est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Cdiscount, ce qui représente une économie de 80 euros sur son prix d’origine.

Si vous recherchez une alternative moins chère, notez que l’ancien modèle Galaxy A70 est également en promotion à seulement 329 euros sur Cdiscount, contre 409 euros à sa sortie.

Samsung Galaxy S10

Le nouveau Galaxy S20 vient d’être lancé, mais il faut rappeler qu’acheter un smartphone haut de gamme à sa sortie n’est jamais un bon plan. Le vrai bon plan aujourd’hui est d’opter pour le Samsung Galaxy S10, l’ancienne référence premium coréenne, à prix très réduit aujourd’hui.

Eh oui, il possède encore tous les atouts d’un excellent smartphone, à commencer par son design aux finitions particulièrement exemplaires. Cela le rend agréable en main, d’autant plus avec son format que l’on peut presque considérer comme compact en 2020 avec son écran Dynamic AMOLED ne dépassant pas les 6,1 pouces.

Le Galaxy S10 est par ailleurs propulsé par le SoC Exynos 9820 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Une configuration encore suffisamment puissante aujourd’hui pour répondre à tous les usages. L’ancien smartphone premium de Samsung est également doué en photo grâce à son triple capteur de 12 + 12 + 16 mégapixels. Pour rappel, il faisait partie des meilleurs photophones de l’année 2019. Pour finir avec l’autonomie, sa batterie de 3 400 mAh lui permet de tenir une journée entière, mais pas plus.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S10.

En bref

Son écran Dynamic AMOLED

Ses grandes qualités photographiques

Sa compatibilité charge sans fil (et inversée)

Au lieu de 959 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S10 est aujourd’hui disponible à 549 euros sur Cdiscount, ce qui représente une économie de 410 euros sur son prix d’origine.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus possède le même design que la version classique. La seule différence entre les deux vient du format. La dalle borderless, incurvée et Dynamic AMOLED de la version Plus propose une diagonale de 6,8 pouces. Cette dernière affiche par ailleurs une définition jusqu’en Quad HD+, contre du Full HD+ sur le Note 10.

Il ne fait évidemment pas qu’agrandir ses dimensions. Le Note 10 Plus est également plus autonome grâce à sa batterie de 4 300 mAh, ce qui lui permet de tenir plus d’une journée et demie sans broncher. Pour le reste, on retrouve la nouvelle puce Exynos 9825 gravée en 7 nm, 12 Go de mémoire vive (soit 4 Go de plus que le Note 10 classique) et un capteur ToF qui accompagne la triplette 12 + 16 + 12 mégapixels.

Enfin, comment parler de la gamme Note sans mentionner le stylet : S Pen. Il intègre des fonctionnalités Bluetooth élargies par rapport à celui du Galaxy Note 9. Plus qu’un objet pour prendre des notes ou des photos à distance, le S Pen est désormais capable d’interagir avec le téléphone sans toucher l’écran, un peu à la manière d’une télécommande avec détection de mouvement, par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Note 10 Plus.

En bref

Le design élégant

La polyvalence de l’appareil photo

Les fonctionnalités liées au stylet, le S Pen

Au lieu de 1 109 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 10 Plus est aujourd’hui disponible à 699 euros sur Cdiscount, ce qui représente une économie de 410 euros sur son prix d’origine.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du constructeur coréen, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2020.