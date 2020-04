Ça y est, le Samsung Galaxy A80 chute enfin au prix qu’il mérite !

Le Samsung Galaxy A80 est un smartphone pour le moins original avec son module photo rotatif. Il profite aujourd'hui d'une excellente promotion, puisqu'il passe de 659 à seulement 369 euros sur Cdiscount. C'est presque moitié prix !

Avec son positionnement semi-premium, tout le monde était d’accord pour dire que le Samsung Galaxy A80 était vendu à un prix beaucoup trop excessif à sa sortie en juillet dernier. Pourtant, on le trouve quelques mois plus tard — donc aujourd’hui — au prix d’un smartphone milieu de gamme. De quoi craquer ?

En bref

Le design borderless

L’originalité du module photo

L’autonomie confortable (avec charge rapide 25 W)

Au lieu de 659 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A80 est aujourd’hui disponible à seulement 369 euros sur Cdiscount, soit une économie de 290 euros sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy A80 a la particularité de se rapprocher davantage d’une expérience premium que les autres membres de la gamme Galaxy A lancés en 2019, et ce même s’il est lui aussi considéré comme un smartphone milieu de gamme. Son design, avec son écran Super AMOLED totalement borderless et dépourvu d’encoche (ou de bulle), confirme d’ailleurs son positionnement.

Pour la photo, Samsung a opté pour un module rotatif pour le moins original. L’intérêt ? Tout simplement de permettre d’utiliser le même appareil photo aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Résultat ? Son double capteur 48 + 8 mégapixels (accompagné d’un troisième pour le mode portrait) prend de beaux clichés lorsque les bonnes conditions sont réunies. De nuit, le résultat est un peu moins bon, mais les clichés sont tout de même exploitables. De plus, le mode HDR est très convaincant.

En ce qui concerne les performances, il intègre Snapdragon 730 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette configuration n’est peut-être pas à la hauteur des fleurons d’aujourd’hui, mais cela ne l’empêche pas de proposer une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien et de faire tourner un bon nombre de jeux gourmands. Pour avoir un ordre d’idée, sa puissance se situe entre celle du Galaxy S8 et du Galaxy S9.

Avec sa batterie de 3 700 mAh, le A80 offre une autonomie confortable au quotidien, estimée à plus d’un jour d’utilisation. Il est également compatible avec la charge rapide jusqu’à 25 W pour récupérer 50 % en 30 minutes seulement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Samsung Galaxy A80.

