Belle baisse de prix pour le Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est disponible avec 30 euros de remise immédiate sur Cdiscount. Avec cette promotion, le rapport qualité/prix du puissant smartphone chinois est encore plus intéressant qu'à l'accoutumée.

Par rapport au 8T classique, ce Xiaomi Redmi Note 8 Pro est plus puissant, plus endurant et plus polyvalent en photo. La bonne nouvelle ? Il ne coûte aujourd’hui que quelques euros de plus que son petit-frère (vendu au prix conseillé de 199 euros) grâce à cette promotion.

En bref

Une puissance très élevée

Avec une grande autonomie

Et une polyvalence photo appréciée

Au lieu de 249 euros à son lancement, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est actuellement disponible à seulement 219 euros sur Cdiscount, ce qui représente une économie de 30 euros sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro fait mieux que le 8T pour seulement quelques euros de plus. Il commence par délivrer une puissance impressionnante grâce à sa puce Helio G90T, un processeur orienté gaming aussi puissant sur le papier que dans les faits. Pour avoir un ordre d’idée, le SoC de Mediatek promet une puissance de calcul supérieure à celle du Snapdragon 730 qui équipe actuellement le Xiaomi Mi 9T.

Il apporte ensuite une polyvalence photo très appréciée avec ses 4 capteurs greffés au dos, dont un principal de 64 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels, un troisième « macro » de 2 mégapixels et un dernier également de 2 mégapixels pour le mode portrait. Ce n’est pas le meilleur photophone (surtout de nuit), mais le résultat est très satisfaisant pour son prix.

L’autonomie est également excellente grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Il peut facilement tenir deux jours sans broncher. De plus, la recharge passe par USB-C avec un bloc de 18 W fourni dans la boîte du téléphone. Comptez deux heures pour une charge complète.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

