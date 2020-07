Le Google Pixel 3 n’a jamais été aussi abordable, mais c’est du reconditionné

Il est en ce moment difficile de mettre la main sur un Google Pixel 3, car la plupart des revendeurs français ne le proposent tout simplement plus. Il faut alors passer par le reconditionnement d'un produit, comme c'est le cas aujourd'hui avec cette offre disponible sur la boutique RED by SFR. Il passe alors de 859 euros au lancement à seulement 359 euros aujourd'hui.

Le Google Pixel 3 a marqué les esprits pour son excellent appareil photo qui, malgré son manque de polyvalence, ne manquait – et ne manque toujours – aucun cliché. Aujourd’hui remplacé par le Pixel 4, l’ancien flagship se négocie désormais à un très bon prix grâce au reconditionnement d’un produit. Il devient alors encore moins cher le prix de base du Pixel 3a.

En bref

Son format compact

Son écran AMOLED sans encoche

Son appareil photo toujours aussi bon en 2020

Le Google Pixel 3 revient aujourd’hui à seulement 359 euros grâce à cette offre reconditionnée disponible sur la boutique en ligne RED by SFR. Nous vous rappelons qu’il n’y a pas besoin de souscrire à un forfait pour acheter un smartphone chez l’opérateur vert, il suffit de clique sur « Commander sans forfait ».

Le Pixel 3 n’est plus tout jeune. Comme dit précédemment, il a désormais été remplacé par le Google Pixel 4, mais il n’en reste pas moins un smartphone haut de gamme, de la génération précédente peut-être, et avec tout ce que cela implique. Cela veut dire que sa conception n’a fait aucune concession à l’époque. Ce n’est donc pas surprenant de retrouver des features premium comme la charge sans fil ou la certification IP68.

En continuant dans ce sens, on retrouve ensuite un écran OLED d’une très bonne qualité et bien calibré par défaut. Sa petite diagonale de 5,5 pouces induit d’ailleurs un form-factor très agréable en main, où peu de smartphones en 2020 peuvent témoigner d’une telle compacité. Le seul bémol de ce format vient de la petite batterie qu’il peut accueillir, seulement 2 915 mAh. C’est aussi peu sur le papier que dans les faits, puisque le Pixel 3 peine à tenir la journée avec une utilisation intensive.

L’ancien smartphone haut de gamme de Google est surtout un excellent élève en photo. Il manque évidemment de polyvalence par rapport à la concurrence en 2020, mais ses clichés sont d’une qualité que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, et encore moins à ce prix. Son mono capteur 12,2 mégapixels fait des miracles grâce aux nombreux algorithmes de Google et également grâce à sa puce Pixel Visual Core dédiée au traitement d’images, ce qui lui permet de peaufiner encore plus le résultat final. Bref, vous ne pourrez pas être déçu à ce niveau-là.

Il est enfin propulsé par le Snapdragon 845 avec 4 Go de mémoire vive. C’est une configuration qui appartient à l’année 2018, certes, mais qui est loin d’être obsolète. Encore aujourd’hui, le Pixel 3 est capable de faire tourner la majorité des jeux mobile, bien évidemment avec une expérience utilisateur toujours fluide au quotidien. Android 10 est évidemment de la partie, avec même la possibilité de participer à la beta de la prochaine mouture de Google.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Google Pixel 3 dans nos colonnes.

