L’Apple iPhone 11 Pro passe enfin sous les 1 000 € grâce à ce code promo

L'iPhone 11 Pro est toujours le grand cru d'Apple en attendant la prochaine keynote de septembre. Très rarement en promotion, il profite des soldes d'été 2020 pour s'afficher à prix très réduit, puisqu'il passe aujourd'hui un cap : celui des moins de 1 000 euros. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Lancé il y a presque un an, l’iPhone 11 Pro n’a rien perdu de sa superbe. Il embarque toutes les meilleures technologies d’Apple dans un format bien plus compact que la version Max et pour un prix encore plus réduit qu’à l’accoutumée grâce à cette promotion des soldes.

En bref

Un design luxueux

L’écran OLED de toute beauté

La puissance de la puce 13 Bionic

La grande polyvalence en photographie

Au lieu de 1 159 euros depuis son lancement, l’Apple iPhone 11 Pro (64 Go) est actuellement disponible à 974 euros via Acheter sur Google en utilisant le code PROMOJUILLET8. Cela représente une économie de 185 euros sur ce smartphone haut de gamme qui est rarement en promotion.

Pour en savoir plus 👇

Si l’iPhone 11 Pro a bien un avantage par rapport à sa version Max, c’est son format. Avec son écran borderless de 5,8 pouces, le smartphone d’Apple jouit d’une compacité impressionnante et plus qu’agréable en main. Votre pouce atteindra sans mal tous les recoins. La dalle profite d’ailleurs de la technologie OLED pour un rendu excellent.

Pour le reste, c’est exactement le même smartphone que son grand-frère, à commencer par ce design « chic » propre à Apple qui a l’habitude de nous mettre littéralement un objet de luxe dans les mains. Les finitions sont évidemment exemplaires, mais on regrette simplement que le look d’un iPhone n’ait finalement pas tant changé que ça depuis 2017. Donc oui, cette énorme encoche est toujours de la partie, avec Face ID.

On retrouve ensuite la puce A13 Bionic qui fait tourner absolument tous les jeux et applications dans des conditions optimales. Rien ne fait défaut à cette configuration, d’autant plus que l’expérience utilisateur est fluide et surtout agréable à utiliser au quotidien. Ces smartphones recevront évidemment iOS 14 en temps et en heure, ainsi que de nombreuses autres mises à jour majeures lors de ces prochaines années. Pour preuve, l’iPhone 6S lancé en 2015 continue d’être mis à jour par la marque en 2020.

En ce qui concerne la photo, l’iPhone 11 Pro du même module triple capteur 12 mégapixels, composé d’un objectif grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif, que le 11 Pro Max. La qualité est excellente et la polyvalence au rendez-vous. Et même si la concurrence Android fait mieux, on apprécie cette simplicité chez Apple pour prendre facilement un beau cliché.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 11 Pro.

Les offres ne sont plus disponibles ?

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant l'Apple iPhone 11 Pro.

