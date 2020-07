Ça y est, le Samsung Galaxy Note 9 est désormais disponible à moitié prix

Le Samsung Galaxy Note 9 est l'ancienne référence haut de gamme équipée d'un stylet. Ce smartphone toujours aussi efficace et plaisant à utiliser en 2020 est dorénavant disponible à la moitié de son prix d'origine, soit à 505 euros au lieu de 1 009.

Remplacé par l’excellent Galaxy Note 10 depuis presque un an maintenant, l’ancien smartphone premium équipé d’un stylet pour Samsung voit son prix fortement baisser pour les soldes d’été 2020. Ce Note 9 chute à moitié prix, d’ailleurs juste avant la conférence Galaxy Unpacked qui lèvera le voile sur le nouveau Samsung Galaxy Note 20 et bien d’autres produits.

En bref

Un écran Super AMOLED sans encoche ni bulle

Une belle autonomie au quotidien

Le S Pen toujours pratique

Au lieu de 1 009 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 9 passe aujourd’hui à 505 euros via Acheter sur Google (vendeur Darty) en utilisant le code PROMOJUILLET8. Cela représente une remise totale de 50 % sur le prix d’origine de ce smartphone.

Si votre budget vous le permet, on trouve également le Samsung Galaxy Note 10 remisé à 629 euros pour les soldes sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le Samsung Galaxy Note 9 est un ancien smartphone premium de la marque coréenne. La gamme Note possède cette particularité d’intégrer un stylet et ce modèle ne déroge évidemment pas à la règle. On ne retrouve cependant pas toutes les nouvelles fonctionnalités du Note 10, mais les possibilités sont déjà bien plus poussées qu’avec la récente version Lite. L’intégration du Bluetooth dans le S Pen était d’ailleurs déjà de la partie pour s’en servir comme une télécommande.

En tant que smartphone haut de gamme, le Galaxy Note 9 n’avait donc fait aucune concession à l’époque. Il s’équipe d’un bel écran Super AMOLED de 6,4 pouces obstrué par aucune bulle ni encoche, ce qui est un bon point pour les réfractaires à cet élément de design. On aperçoit en revanche une bordure supérieure un peu épaisse dont nous n’avons plus l’habitude en 2020, mais ce n’est pas du tout gênant à l’utilisation.

La technologie du capteur d’empreintes sous l’écran n’était pas encore répandue en 2018. De ce fait, on retrouve la sécurité biométrique à l’arrière du téléphone, juste sous le capteur photo. Ce dernier est d’ailleurs de bonne facture, puisqu’il reprend le même module 12 + 12 mégapixels que le Galaxy S9 Plus, avec ouverture variable f/1,5 ou f/2,4. Il ne propose évidemment pas la polyvalence des smartphones d’aujourd’hui, mais il offre tout de même une qualité qui reste exemplaire, de jour comme de nuit.

Il est enfin propulsé par le SoC Exynos 9810 et 6 Go de mémoire vive. C’est une configuration qui appartient au passé, mais qui conserve de bonnes performances pour répondre à la majorité des besoins. Elle était au niveau d’un Snapdragon 845 et aujourd’hui se compare plus ou moins à la puissance des smartphones milieu de gamme équipés d’un S720G. Bref, les jeux 3D tourneront sans problème et l’expérience utilisateur sera évidemment fluide. Notez d’ailleurs que le Note 9 a d’ores et déjà été mis à jour vers Android 10.

L’autonomie est quant à elle dans la moyenne grâce à une batterie de 4 000 mAh. Vous pouvez facilement tenir plus d’une journée avec une charge complète et le Note 9 se recharge de toute façon assez rapidement avec sa compatibilité charge rapide jusqu’à 15 W (via USB-C).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Note 9.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Note 9.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Depuis le 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Vous trouverez des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.