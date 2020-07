Grosses performances et écran 90 Hz, le Realme 6 est à 183 € seulement

Le Realme 6, entrée de gamme de la marque chinoise, est actuellement en promotion pour les soldes via Acheter sur Google. Grâce à un code promo, on le trouve à 183 euros au lieu de 229 à son lancement.

Le Realme 6 est un véritable concurrent des smartphones Xiaomi. Avec son prix de lancement à 229 euros, ce smartphone n’a pas à rougir de sa fiche technique, avec notamment un écran 90 Hz et d’excellentes performances. Avec cette promotion des soldes, il devient tout simplement l’entrée de gamme avec le meilleur rapport qualité/prix du moment.

En bref

D’excellentes performances

Un écran LCD de 90 Hz

Pour un tout petit prix

Au lieu de 229 euros à son lancement, le Realme 6 est à 183 euros via Acheter sur Google. Lors du paiement, pensez à ajouter le code promo PROMOJUILLET8 pour atteindre ce prix.

Pour en savoir plus 👇

Pour atteindre un tel prix malgré une fiche technique honorable, le Realme 6 a forcément dû faire des concessions, et certaines passent par le design quelque peu massif du smartphone. Ni léger ni compact, il a tout de même le mérite de ne pas faire de sacrifices esthétiques en proposant une apparence simple, mais efficace. Il arbore avec ça un écran LCD de 6,5 pouces Full HD+ qui propose un taux de rafraichissement de 90 Hz. Une fonctionnalité assez rare à ce prix.

Côté puissance, le Realme 6 est propulsé par un SoC Helio G90T de MediaTek qui avait déjà prouvé ses très bonnes performances sur le Redmi Note 8 Pro. Accompagné de 4 Go de RAM sur ce modèle, le Realme 6 est capable de faire tourner n’importe quelle tâche quotidienne et même les jeux 3D les plus gourmands. C’est encore une fois remarquable pour ce prix.

Si la partie photo manque en revanche un peu de précision, on se consolera avec 4 capteurs photo, dont un très bon capteur principal de 64 mégapixels. Pour ce prix, on ne s’attend pas à la meilleure qualité d’image, mais cette dernière reste plutôt correcte.

L’autonomie de ce smartphone est aussi l’une de ses forces. Avec sa batterie de 4 300 mAh, le Realme 6 tiendra sans problème une longue journée. Le smartphone est d’ailleurs livré avec un chargeur de 30 W que l’on branchera naturellement en USB-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Realme 6.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 6.

