Le Samsung Galaxy A80 est presque à moitié prix pour les soldes d’été 2020

Le Samsung Galaxy A80 est aujourd'hui en promotion pour les soldes sur Cdiscount. On peut le retrouver à moins de 350 euros au lieu des 659 demandés lors de son lancement.

Depuis quelques années désormais, les smartphones rivalisent d’ingéniosité pour avoir les bordures les plus fines et l’encoche la plus discrète. D’autres décident même de supprimer l’encoche et de faire sortir la caméra frontale comme le fait le Poco F2 Pro. Le Galaxy A80, lui, n’a ni encoche ni caméra frontale. C’est une originalité qui ne négocie désormais à moitié prix !

En bref

Un écran de 6,7 pouces sans encoche

Un design atypique

L’interface One UI toujours aussi plaisante

Proposé à 659 euros lors de son lancement, le modèle argenté du Samsung Galaxy A80 est aujourd’hui à 349 euros sur Cdiscount, ce qui représente une économie de plus de 300 euros sur son prix d’origine. Il est aussi disponible en coloris noir pour 20 euros de plus.

Pour en savoir plus 👇

C’est vrai qu’il est quelque peu atypique, le design du A80. De prime abord, celui-ci semble similaire aux autres smartphones, mais on comprend vite, avec l’absence d’encoche, que quelque chose se cache derrière cet écran. Il n’y a tout simplement pas de caméra frontale. Les caméras situées au dos de l’appareil glissent au-dessus de l’écran et se retournent pour faire office de caméra avant. Ingénieux et original.

Cette proposition pour le moins originale a le mérite de proposer les trois capteurs de l’appareil aussi bien au dos qu’en selfie. Par ailleurs, ces trois capteurs — dont un capteur HQVGA pour le mode portrait —, sont très satisfaisants dans des conditions lumineuses. Il ne faudra cependant pas trop en demander s’il commence à faire sombre, le module étant bien moins performant.

Si l’A80 est un peu plus épais et plus massif que ses concurrents avec cette conception, cela profite à une très grande dalle Super AMOLED de 6,7 pouces. La calibration est très bonne et elle profite d’une luminosité largement suffisante pour regarder ses séries en plein soleil.

Ce smartphone est propulsé par un SoC Snapdragon 730 épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible. Concrètement, même si ce n’est pas la meilleure puce du marché, elle suffira pour tous les usages, même gourmands.

Enfin, la batterie de 3 700 mAh est très sollicitée par le grand écran du smartphone. L’A80 ne jouit pas de la meilleure autonomie, mais elle reste convenable pour tenir une journée. Par ailleurs, si vous avez besoin d’un peu plus d’autonomie avant de partir quelque part, vous pourrez gagner 50 % en 30 min avec la charge rapide.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Samsung Galaxy A80.

