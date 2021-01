[…] Des smartphones 5G en promotion pour les soldes, à partir de 279 euros […]

Vous êtes à la recherche d'un smartphone 5G pendant les soldes d'hiver 2021 ? Alors, voici notre sélection des meilleures offres disponibles pendant l'événement, en passant par des produits Oppo, Samsung, Xiaomi, Motorola ou encore OnePlus.

La 5G a commencé son déploiement en France dès la fin de l’année 2020 et beaucoup de smartphones sont d’ores et déjà compatibles. Pendant les soldes d’hiver, le prix de certaines références du côté de chez Xiaomi, Oppo, Motorola, Samsung ou OnePlus sont en baisse : c’est alors l’occasion idéale pour s’équiper à prix réduit.

Le Oppo Find X2 Lite à 279 euros

Le Oppo Find X2 Lite est 10 euros plus cher que le smartphone 5G pas cher de Xiaomi, mais propose une meilleure fiche technique. Son écran Full HD+ de 6,4 pouces est OLED pour un contraste infini, mais de taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz. Il est ensuite propulsé par le Snapdragon 765G avec 8 Go de mémoire vive pour assurer une expérience utilisateur fluide et faire tourner tous les jeux gourmands du Play Store. Lui aussi est polyvalent en photo avec son module 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels, mais moins autonomie que son concurrent chinois avec une batterie de 4 025 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Oppo Find X2 Lite.

En bref

Un bel écran OLED de 6,4 pouces

La puissance du Snapdragon 765G

Les améliorations de l’interface ColorOS 7

Au lieu de 449 euros à son lancement, le Oppo Find X2 Lite est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 279 euros à la Fnac et chez Darty.

Le Motorola Edge 5G à 381 euros

Le Motorola Edge compatible 5G est le dernier smartphone haut de gamme en date du constructeur américain. Il s’éloigne définitivement des anciens modèles qui accueillaient les Moto Mods, pour un design plus moderne. Son écran OLED de 6,7 pouces est à 90 Hz, avec des bords incurvés sur les côtés et un poinçon en haut à gauche. Motorola a eu la brillante idée de rajouter (logiciellement) des gâchettes sur la tranche de l’écran (façon R2/L2) pour jouer. Il est propulsé par le Snapdragon 765 avec 6 Go de RAM et embarque une grosse batterie de 4 500 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Motorola Edge 5G.

En bref

L’écran OLED 90 Hz

L’autonomie confortable

Les performances du Snapdragon 765

Au lieu de 599 euros, le Motorola Edge 5G est aujourd’hui en promotion à seulement 381 euros sur Amazon grâce à une remise immédiate de 36 % lors des soldes.

Le Xiaomi Mi 10T à 449 euros

Le Xiaomi Mi 10T classique est un excellent smartphone, qui prend des airs de réel flagship killer. Son écran IPS LCD de 6,67 pouces est rafraichi à 144 Hz et il embarque le très puissant Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM. Rien ne peut faire défaut à cette configuration en 2021, même avec les jeux 3D poussés dans la plus haute qualité graphique. Il est par ailleurs très endurant avec sa grosse batterie de 5 000 mAh et propose une partie photo convaincante grâce à son module équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels.

En bref

Un bel écran 144 Hz

La puissance du Snapdragon 865

Une grosse autonomie couplée à de la charge rapide

Habituellement affiché à 499 euros, le Xiaomi Mi 10T avec 128 Go est désormais proposé à 449 euros pendant les soldes à la Fnac et chez Darty.

La version Pro du Xiaomi Mi 10T est également soldée à 519 euros sur Amazon.

Le Huawei P40 à 499 euros

La seule chose qu’on peut reprocher au Huawei P40 est l’absence des services de Google, mais il est désormais plus agréable à utilise grâce à Petal Search. Hormis cela, c’est un très bon smartphone. Il propose un bel écran OLED de 6,1 pouces pour un format séduisant en main et offre évidemment une partie photo excellente grâce à son appareil équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,9), un ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2) et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels (f/2,4). De plus, il est très puissant grâce à l’intégration du Kirin 990 épaulé par 8 Go de mémoire vive.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Huawei P40.

En bref

La puissance du Kirin 990 compatible 5G

La bonne qualité des photos

La charge rapide 22,5 W

Au lieu de 549 euros, le Huawei P40 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros à la Fnac et chez Darty, dans un pack incluant la Huawei Watch Fit d’une valeur de 99 euros.

Le Xiaomi Mi 10 à 579 euros

Le Mi 10 est le smartphone haut de gamme de Xiaomi en 2020. Il a tout pour plaire, que ce soit son bel écran AMOLED de 6,67 pouces rafraichi à 90 Hz et compatible HDR10+, son puissant Snapdragon 865 compatible 5G ou encore son autonomie confortable grâce à sa batterie de 4 780 mAh, couplée à de la charge rapide jusqu’à 30 W ainsi que la charge sans fil. Même son appareil photo est convaincant. La seule chose qui posait problème à sa sortie était son prix, mais cela ne devrait plus être un problème pour les soldes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 10.

En bref

L’écran OLED borderless et incurvé

L’incroyable puissance du Snapdragon 865

L’appareil photo équipé d’un capteur 108 mégapixels

Au lieu de 799 euros, le Xiaomi Mi 10 avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 579 euros sur Rue du Commerce après avoir utilisé le code promo 20SUPP.

Le OnePlus 8 Pro à 749 euros

Le OnePlus 8 Pro est une version améliorée du modèle classique, sous presque tous les aspects. Le design est identique, mais le format est bien plus large en main avec un écran qui passe à 6,78 pouces en Quad HD et à 120 Hz. Lui aussi s’équipe évidemment du Snapdragon 865 pour une puissance considérable à ne pas savoir quoi en faire et apporte en plus une meilleure autonomie avec sa batterie de 4 510 mAh. La charge rapide 30 W est de la partie, mais il faut savoir que ce smartphone est le premier de la marque chinoise à proposer la charge sans fil. On retrouve même un module 48 + 48 + 8 + 5 mégapixels assez convaincant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 8 Pro.

En bref

L’écran AMOLED Quad HD à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865 + 8 Go de RAM

Le premier smartphone OnePlus compatible charge sans fil

Au lieu de 899 euros, le OnePlus 8 Pro dans sa configuration 8+128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 749 euros sur Amazon.

Le Samsung Galaxy Z Flip à 1 320 euros

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G est exactement le même smartphone pliant que la version classique, à un détail majeur près. On retrouve désormais le Snapdragon 865+. Plus de puissance et une compatibilité avec la 5G sont donc au programme. Pour le reste, rien ne change. Les 8 Go de mémoire vive et les 256 Go de stockage sont toujours là, tout comme le double capteur photo 12 + 12 mégapixels (avec objectif ultra grand-angle) et la caméra frontale de 10 mégapixels logée dans le poinçon de l’écran. Même la batterie est identique avec seulement 3 300 mAh.

Nous n’avons pas testé la version 5G, mais vous pouvez toujours lire notre test du Samsung Galaxy Z Flip classique pour en savoir plus.

En bref

La puissance du Snapdragon 865+

La compatibilité avec la 5G

La charge sans fil

Au lieu de 1 520 euros, le Samsung Galaxy Z Flip en version 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 1 320 euros à la Fnac en choisissant simplement le retrait en magasin.

Chez Darty, il est un peu plus cher, mais profite de la même réduction de 200 euros via le retrait en magasin. Il faut toutefois ramener un ancien smartphone en état de marche.

