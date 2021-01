Pour les soldes, le Vivo X51 5G profite d’une baisse de prix de 200 euros

La marque chinoise Vivo a récemment fait son entrée sur le marché européen. Lancé en octobre dernier, son smartphone Vivo X51, compatible 5G, est une nouvelle fois en promotion pour les soldes : il passe de 799 euros à 599 euros, avec en plus des écouteurs TWS Neo offerts.

Vivo a fait son apparition sur le marché européen à la fin de l’année 2020. Une entrée remarquée notamment avec son smartphone Vivo X51, compatible 5G, doté d’un système avancé de gimbal qui lui permet de stabiliser ses vidéos. Parmi ses autres atouts, on trouve également un écran OLED de belle qualité. Sa fiche technique plutôt alléchante ne le rend pourtant pas très onéreux, et encore moins en période de soldes puisqu’il passe sous les 600 euros actuellement, avec, en plus, des écouteurs sans fil offerts.

Un écran AMOLED de 6,56 pouces, 90 Hz

Des vidéos stables grâce au système gimbal

Une très bonne autonomie

D’abord affiché à 799 euros, le Vivo X51 5G, avec écouteurs TWS Neo, est désormais proposé à 599 euros pour les soldes chez Cdiscount, Darty et à la Fnac.

Le Vivo X51 propose un design plutôt soigné, avec des bordures très fines et des bords arrondis. La grandeur de son écran de 6,56 pouces est contrebalancée par son poids plume de 181,5 grammes. Surtout, cet écran AMOLED, affichant une définition Full HD+, propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui assurera une belle fluidité aux images. Même si on regrettera quelques teintes bleutées prédominantes, on se consolera avec la jolie restitution des couleurs dans leur globalité.

À l’intérieur de la bête, on retrouvera une puce Snapdragon 765G, épaulée par 8 Go de mémoire vive et un stockage confortable de 256 Go. Conçue pour le gaming (d’où le « G » dans son nom), cette puce pourra faire tourner des jeux gourmands, y compris en poussant les graphismes au maximum. Autrement, toutes les autres tâches classiques effectuées sur un smartphone pourront être lancées sans souci. Notez également que grâce à ce processeur, le Vivo X51 offre une compatibilité avec le réseau 5G.

Toutefois, c’est du côté de la photo que l’on trouvera une vraie différence par rapport aux autres smartphones sur le marché. Le module photo du Vivo X51, qui comporte 4 capteurs (48 + 13 + 8 + 8 mégapixels), embarque un système gimbal miniaturisé. Concrètement, une suspension mécanique encadre le capteur photo et stabilise la caméra pour que les mouvements soient restitués de manière plus fluide en vidéo. Ainsi, les prises de vue sont stabilisées, et les saccades évitées. Cette technologie sera de la même manière tout à fait adaptée pour de la photo : les clichés en ressortiront nets grâce à l’atténuation des tremblements de la main.

Enfin, côté autonomie, le Vivo X51 intègre une bonne batterie de 4315 mAh, ce qui permettra à son utilisateur de rester loin du chargeur pendant environ une journée et demi avec un usage actif. Le smartphone pourra être rechargé avec le chargeur rapide de 33W fourni avec ; celui-ci le fera passer de 0 à 100 % de batterie en une heure seulement, ce qui est plutôt pratique.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Vivo X51.

