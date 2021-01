Le Xiaomi Mi 10 Pro coûte 420 € de moins pendant ces soldes d’hiver

Le Mi 10 Pro est le smartphone premium de Xiaomi qui a côtoyé les 1 000 euros à sa sortie. Un prix jugé bien trop élevé, qui devient toutefois beaucoup plus doux à l'occasion des soldes d'hiver 2021, car il chute à 579 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR.

En 2020, Xiaomi a voulu se frotter à une concurrence très premium avec son Mi 10 Pro. Cela n’a pas forcément plu à sa communauté, puisque le célèbre constructeur chinois les a habitués à des smartphones bien plus abordables par le passé. Mais son flagship possède aujourd’hui un bien meilleur rapport qualité/prix pendant les soldes d’hiver 2021 grâce à cette réduction de 420 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’écran OLED rafraichi à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865 + 8 Go de RAM

Sa compatibilité charge sans fil 30 W et charge rapide 50 W

Au lieu de 999 euros à son lancement, le Xiaomi Mi 10 Pro avec 256 Go de stockage est actuellement en promotion à 579 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR. Le smartphone est disponible en deux coloris : blanc et gris.

On trouve également le Mi 10 classique à 499 euros au lieu de 799, uniquement en coloris vert.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi 10 Pro est une version légèrement plus premium que la version classique du smartphone, mais il ne change pas son design pour autant. On retrouve le même écran AMOLED de 6,67 pouces aux bords incurvés, affichant un taux de rafraîchissement à 90 Hz et une compatibilité HDR10+. La version Pro profite toutefois d’une meilleure calibration de l’écran.

Le Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de mémoire vive fait toujours des merveilles. C’est tout simplement l’une des configurations les plus puissantes de la sphère Android, où absolument tous les jeux gourmands se lisent sans effort et de manière optimale. Ce qui est surprenant en revanche, c’est que le Mi 10 Pro intègre une plus petite batterie que le Mi 10 classique, à savoir 4 500 mAh contre 4 780 mAh. Il a toutefois la particularité d’être compatible avec la charge rapide jusqu’à 50 W et la charge sans fil jusqu’à 30 W.

Il va surtout se démarquer par sa solution photo. On retrouve quatre capteurs de 108 + 20 + 12 + 8 mégapixels, dont un capteur ToF (Time of Flight) que l’on ne trouve pas sur le Mi 10. Le mode portrait est meilleur donc, et les possibilités sont également encore plus nombreuses. La qualité des clichés est au rendez-vous, même si elle n’atteint pas l’excellence des smartphones à 1 000 euros. Un élément qu’on lui reproche beaucoup moins avec cette réduction de 420 euros.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 10 Pro.

L'offre n'est plus disponible ?

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Xiaomi Mi 10 Pro.

