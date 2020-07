Galaxy Tab A 10.1 : la tablette de Samsung chute à 164 € pour les soldes

La tablette tactile abordable de Samsung est l'une des meilleures de sa catégorie, surtout avec un prix encore plus réduit pendant les soldes d'été 2020. La Galaxy Tab A 10.1 chute alors à 164 euros grâce à une code promo sur Rakuten, contre 219 euros à son lancement.

La Samsung Galaxy Tab A 10.1 de 2019 représente l’entrée de gamme du géant coréen. Elle est destinée à un usage familiale et offre une expérience utilisateur agréable au quotidien grâce à son excellente interface, One UI. La bonne nouvelle ? Cette tablette tactile profite d’une réduction de 55 euros pendant les soldes.

En bref

Un écran LCD de bonne qualité

L’interface One UI adaptée sur tablette

Une autonomie confortable au quotidien

Au lieu de 219 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Tab A 10.1 passe aujourd’hui à 164 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN20. On trouve également un pack avec une microSD 32 Go en supplément, pour 183 euros via Acheter sur Google grâce au code PROMOJUILLET8.

Pour en savoir plus 👇

La Samsung Galaxy Tab A 10.1 est peut-être la tablette abordable du constructeur coréen, mais elle fait tout de même son effet avec un design borderless sur deux côtés. Son écran IPS LCD est d’ailleurs de bonne facture pour le prix, il affiche une définition Full HD+ de 1 920 x 1 200 pixels et s’étend sur une diagonale de 10,1 pouces. C’est idéal pour dévorer du contenu au quotidien.

La tablette coréenne s’équipe du SoC Exynos 7904, soit la même puce que le smartphone Galaxy A30, avec 2 Go de mémoire vive. Cette configuration n’est pas catégorisée comme puissante, donc oubliez les jeux 3D. En revanche, la Samsung Galaxy Tab A (2019) convient tout à fait à un usage familial. Elle est capable de naviguer sur Internet, lire des vidéos sur YouTube ou Netflix, et peut même faire tourner quelques jeux en 2D pour les enfants (et pour les grands).

Quoi qu’il en soit, elle offre une expérience utilisateur fluide au quotidien, qui plus est agréable à utiliser grâce à l’interface One UI de Samsung adaptée sur tablette. En ce qui concerne l’autonomie, elle est tout simplement excellente grâce à sa batterie de 6 150 mAh. Comptez environ 2 à 3 jours d’utilisation en alternant réseau social, streaming, jeux, etc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab A 10.1.

