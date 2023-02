Multi-TV : comment regarder la TV depuis un second écran chez vous ?

La majorité des opérateurs de box internet proposent différents moyens de profiter de leurs bouquets TV depuis un autre téléviseur domestique, que ce soit via l'ajout d'un second boitier une d'une application dédiée. Voici un tour d'horizon des options disponibles.

Vous venez d’installer une TV dans votre chambre ou votre salle de bain (on ne juge pas) pour enfin pouvoir regarder le film du dimanche soir au lit ou sous la douche ? Seulement, vous ne disposez pas des chaines TV de votre abonnement sur ce second écran ? Rassurez-vous, les opérateurs ont aujourd’hui bien compris ce besoin et proposent quasi tous des options complémentaires dans leurs offres pour y répondre, cela s’appelle en général l’option « Multi-TV ». Cette dernière repose sur la location d’un second boitier TV. L’autre méthode consiste, avec un téléviseur connecté ou même son smartphone, d’avoir accès aux chaines de son bouquet TV sans avoir à souscrire à un autre abonnement, mais là encore, il existe des disparités selon les opérateurs.

Nous ne parlerons ici que des moyens de regarder la TV depuis un autre téléviseur et non des applications mobiles que nous avons déjà traités dans un autre article dédié.

Comment disposer d’un second boitier TV chez son opérateur ?

Si vous ne disposez pas d’une seconde TV connectée, l’ajout d’un second décodeur TV est sans doute la meilleure solution. Voilà que rentre en jeu la fameuse option Multi-TV.

Cette dernière s’obtient en général sur demande. Il faut donc souscrire à une offre correspondante auprès de votre opérateur internet qui fixe librement ses tarifs. Attention, le prix de l’option Multi TV peut également varier dans le temps. Cette option fait souvent l’objet d’un contrat sans engagement à souscrire depuis l’espace client de son fournisseur.

Orange fut l’un des premiers opérateurs à avoir lancé cette option depuis maintenant 10 ans. Pour 8,99 euros par mois et sans engagement, vous disposez d’un second boitier TV à brancher via un câble Ethernet à la Livebox ou bien via un boitier CPL. De cette manière, vous obtenez l’ensemble des services dont vous disposez sur votre TV principale sans restriction.

Chez Bouygues télécom aussi, on propose une option Multi-TV avec le même tarif (8,99 euros par mois) et les mêmes conditions que chez Orange (moins les 10 euros de frais d’activation). Le boitier fourni varie en fonction de l’offre souscrite : les clients Bbox Must, Bbox Ultym (VDSL) ainsi que les clients Bbox Must Fibre recevront ont droit au décodeur Bbox TV Miami et les clients Bbox Ultym Fibre reçoivent un décodeur Bbox TV 4K.

C’est sans doute du côté de chez Free que l’on trouve le plus de diversité concernant son option Multi-TV. L’opérateur laisse ses abonnés choisir le décodeur qui leur convient selon les besoins avec trois modèles en location et une offre de décodeur à acheter. Tout se passe depuis l’espace Client avec des prix allant de 4,99 à 9,99 euros par mois en fonction du boitier choisi.

Enfin, chez SFR, on est à peu près dans la même idée que chez Free avec le choix du décodeur en fonction de son offre, chacun ayant des caractéristiques différentes (on vous conseille fortement le boitier Connect V2). Notez que cette option est disponible gratuitement pour toutes les offres box SFR + TV avec engagement 24 mois. Sinon, l’offre est aussi disponible pour 3 euros de plus par mois sans engagement.

Comment regarder la TV gratuitement sans avoir besoin d’un second décodeur ?

Avec l’émergence des TV connectées permettant d’avoir accès plus facilement à ses services de VOD comme Netflix, Prime vidéo ou Disney +, les opérateurs ont bien compris que l’ère des décodeurs TV touchait peut-être à sa fin. L’offre est alléchante, mais pas encore parfaitement au point, car il existe des différences notables entre les opérateurs.

L’application Orange TV

Si vous êtes détenteur d’une offre internet Orange ou d’une offre mobile ou internet + mobile Sosh, vous avez la possibilité de profiter de vos programmes favoris où que vous soyez grâce à l’application TV Orange. Cette application est disponible sur Android, iOS côté mobile ainsi que sur Android TV et les TV Samsung depuis 2018 via TizenOS.

TV d'Orange Télécharger TV d'Orange gratuitement APK

Notez tout de même que son accès dépend de votre abonnement. En tant que client Livebox + Box, il n’y a aucune démarche particulière à effectuer pour profiter de l’appli TV Orange, étant donné que vous y avez eu accès directement au moment de l’activation des services. Il suffit de rentrer ses identifiants depuis l’authentification mobile par QR Code pour en profiter comme vous le souhaitez sur votre TV ou box compatible. En revanche, l’histoire est différente pour les clients n’ayant pas souscrit à une box TV, ces derniers doivent soit commander une box TV, soit souscrire à l’option TV pour 5 euros de plus par mois.

L’application OQEE by Free

Free fut l’un des premiers opérateurs à avoir entièrement dématérialisé son interface TV. Ce service est accessible pour tous les clients Fibre ou ADSL. L’application est disponible via appareils Android, iOS, Android TV, Apple TV, sur la plupart des Smart TV du marché et sur navigateur web en plus de sa version Player Pop.

OQEE by Free Télécharger OQEE by Free gratuitement APK

Autre avantage de cette plateforme unifiée, en plus d’un accès aux 550 chaines TV en direct, dont les nombreuses chaines Replay incluses : elle propose aussi des fonctions avancées comme le contrôle du direct, le start-over et l’enregistrement à distance. C’est clairement l’application la mieux fournie de l’ensemble des opérateurs.

L’application BTV de Bouygues Télécom

Comme toutes les autres solutions TV de ce type, Bouygues s’est aussi mis à la page avec sa propre application disponible sur la plupart des plateformes.

Notez cependant que l’accès à cette application n’est possible que pour les offres Bbox Must et Ultym, les seules proposant l’ajout d’un décodeur TV. Vous pouvez néanmoins souscrire à l’option B.TV illimitée avec n’importe quel abonnement (6 euros par mois) pour ainsi caster la TV depuis un appareil compatible Chromecast ou via l’application TV.

L’application SFR TV / SFR Play

L’accès à l’application SFR TV est gratuite pour tous les clients SFR Box comprenant un bouquet TV (SFR Starter, SFR Fibre Power et SFR Fibre Premium). Toutefois, cette application est compatible uniquement avec les appareils mobiles, elle n’est disponible sur aucune Smart TV sur le marché. Il est donc nécessaire de caster la TV depuis son smartphone avec une TV compatible Chromecast ou AirPlay. La version Android TV n’existe pas encore, mais elle peut néanmoins s’installer via sa version APK. Notez tout de même qu’il va falloir faire avec l’interface mobile qui n’est absolument pas adaptée au format TV.

SFR TV Télécharger SFR TV gratuitement APK

Quant à SFR Play (Application TV reprenant l’interface des Box SFR), elle a été retirée du Google Play Store il y a quelque temps et ne peut se trouver qu’en version APK. Attention néanmoins, son support ayant aussi pris fin, il est possible que l’expérience soit altérée, voire impossible.

SFR Play Télécharger SFR Play gratuitement APK

Pour aller plus loin

Comment installer une app .APK sur Android TV ? – Tutoriel

Notre comparateur Fibre/ADSL pour profiter de la TV partout

Pour aller plus loin et comparer toutes les offres fibre/ADSL disposant de ces options multi-TV, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres du moment.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 16,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 18,99€ 28,99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 220 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29,99€ 39,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).