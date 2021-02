Avec Android 12, les grands smartphones pourraient être plus simples à utiliser

Selon XDA Developers, la prochaine mouture d’Android aura bel et bien droit à un mode à une main permettant de réduire la taille d’affichage pour utiliser son smartphone avec une seule et unique menotte. Pratique, dans un contexte où les diagonales de téléphone tendent à s’agrandir encore et encore.

Le mode à une main n’a rien de nouveau ni de révolutionnaire sur smartphone. Certes, le système d’exploitation mobile Android ne l’a jamais proposé nativement, ce qui n’a pas empêché certains constructeurs de téléphones de proposer directement le leur via leur interface logicielle respective. En témoigne MIUI 12 de Xiaomi, à titre d’exemple.

Sauf que cette époque pourrait être révolue avec l’arrivée d’Android 12, dont la Developer Preview devrait pointer le bout de son nez à la fin du mois de février. Et d’après XDA Developers, la prochaine version majeure d’Android embarquerait un mode à une main avec elle, pour ainsi faciliter la tâche aux petites menottes en possession d’un grand smartphone.

Un indice fort dans la version open source d’Android

Pour rappel, le principe du mode à une main est simple : en l’activant, l’interface se réduit et se niche dans un coin de l’écran (en bas à droite si vous êtes droitier) pour y accéder avec votre pouce, sans utiliser votre main gauche. Et à l’heure où les diagonales de téléphones tendent à s’agrandir, ce type de fonctionnalité peut s’avérer très pratique.

XDA Developers aurait repéré ce mode dans Android Open Source Project, la version open source d’Android, sans que l’on sache si Google compte l’intégrer directement dans la première Developer Preview. Le fait est que le mode à une main d’Android 12 permettrait de réduire la taille de l’écran à hauteur de 40 %.

Un mode à une main de plusieurs tailles ?

À voir si les utilisateurs seront en mesure de choisir parmi différentes tailles d’interface, comme peut le faire Xiaomi avec MIUI 12 (4,5, 4 ou 3,5 pouces). Si les écrans d’appareils mobiles vous paraissent trop imposants, la solution du smartphone compact reste probablement la meilleure qu’il soit.

Apple a proposé sa propre solution avec l’iPhone 12 mini, lorsque Google propose un sympathique catalogue de terminaux compacts. Même Sony pourrait de nouveau y succomber, lorsque Redmi chercherait quant à lui à se positionner dessus pour la première fois de son histoire.