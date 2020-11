NordVPN lance déjà ses promotions avec son abonnement à seulement 2,8 euros/mois pour le Black Friday

NordVPN vient déjà de lancer ses promotions du Black Friday. En ajoutant trois mois gratuits à son abonnement de deux ans, il fait ainsi passer son tarif mensuel à seulement 2,8 euros par mois. L’un des plus bas prix observés cette année chez le fournisseur de VPN.

Une bonne semaine avant le Black Friday, NordVPN dégaine une excellente promotion sur son abonnement de deux ans à son service de VPN. Celui-ci comprend durant les prochains jours seulement trois mois gratuits supplémentaires.

Autrement dit, le prix au mois de l’abonnement de deux ans à NordVPN passe de 3,15 euros à seulement 2,80 euros, soit un total de 75,65 euros pour 27 mois. Une telle baisse de prix est désormais devenue assez rare chez ce fournisseur de VPN.

Pourquoi choisir NordVPN ?

NordVPN est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs fournisseurs de VPN au monde. Il a pour lui non seulement l’expérience dans le domaine du VPN (il opère dans ce secteur depuis 2012), mais aussi des serveurs performants (parmi les plus performants grâce à la technologie NordLynx), une application facile à prendre en main et il garantit la confidentialité des données qui transitent sur ses serveurs VPN. Des points cruciaux à prendre en compte quand il s’agit de choisir son fournisseur de VPN.

NordVPN, la valeur sûre du VPN

Prendre un abonnement chez NordVPN, c’est tout simplement la garantie que l’on prend un abonnement à un service qui fonctionne sans se poser de question. Son application est disponible sur tous les principaux appareils connectés du moment : Android, iOS, Windows, macOS ou Linux, mais aussi Android TV ou directement dans les navigateurs Internet avec des extensions pour Chrome ou Firefox. Toutes les applications sont d’ailleurs intégralement traduites en français.

Son application est un modèle de clarté et d’ergonomie. Elle affiche une carte du monde sur laquelle sont placés tous ses serveurs. Il suffit par exemple de cliquer sur les États-Unis pour se connecter au serveur américain le plus rapide disponible à ce moment-là. Difficile de faire plus simple.

Les serveurs, justement, c’est le gros point fort de NordVPN. Ils sont actuellement au nombre de 5500 et sont répartis dans 59 pays différents. Soit autant de pays dans lesquels vous pouvez délocaliser votre adresse IP.

Ces serveurs, justement, sont tous très performants. En vous y connectant, vous avez non seulement l’assurance que la connexion sera stable, mais qu’elle sera en plus très rapide. Lors de nos tests sur des serveurs américains, nous avons relevé des débits qui peuvent monter à plus de 200 Mb/s. Des débits parfaits pour le téléchargement de fichier ou pour regarder les séries du catalogue américain de Netflix en très haute qualité.

Une confidentialité vraiment respectée

Le dernier argument de taille en faveur de NordVPN, c’est tout simplement son respect de la confidentialité de ses utilisateurs. Sur son site web, NordVPN assure que son service ne conserve aucun registre de l’activité de l’utilisateur, ce que l’on appelle une no logs policy.

Ce n’est d’ailleurs pas une simple déclaration opportuniste, NordVPN a récemment fait auditer sa politique de conservation des données par un cabinet indépendant de renom : PricewaterhouseCoopers. Et ses conclusions sont limpides : NordVPN ne conserve absolument aucun historique de l’activité de ses utilisateurs sur ses serveurs : adresses IP, activités en ligne, données d’utilisation de la bande passante, informations de session ou horodatages de connexion ne sont jamais conservés et donc complètement inaccessibles.

Enfin, dans les prochaines semaines, NordVPN va lancer une nouvelle fonctionnalité sur son application : le Dark Web Monitor. Le principe est simple, une fois l’option activée dans les paramètres de l’application NordVPN (pour l’instant uniquement sur l’application iOS), NordVPN va rechercher dans des bases de données issues du dark web si votre adresse mail est associée à des données (mot de passe, numéro de cartes de crédit, etc.). Si c’est le cas, l’application vous notifiera immédiatement.

L’abonnement NordVPN au prix de 2,8 euros par mois, une vraie bonne affaire

Pour le Black Friday, l’abonnement de deux ans à NordVPN bénéficie de trois mois gratuits supplémentaires, ce qui ramène son prix mensuel à seulement 2,8 euros par mois, contre 3,15 euros par mois habituellement. Il est très rare que le prix au mois de NordVPN passe sous la barre des trois euros désormais.

Cet abonnement de deux ans est intéressant à plus d’un titre. Il peut être partagé entre 6 appareils en même temps. Ce qui signifie que vous pouvez tout à fait partager votre abonnement avec vos proches ou votre famille.

Il dispose aussi d’une période d’essai. Vous bénéficiez d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours. Si vous souhaitez revenir sur votre décision dans ce délai, un simple mail ou chat avec le service client (qui est nativement francophone) suffit pour se faire rembourser.