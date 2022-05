Les 5 nouveautés de la Google I/O empruntées à Apple

C’est un peu le jeu à chaque grosse annonce : identifier les emprunts par-ci par-là. Pendant la Google I/O, il n’a pas fallu chercher bien loin l’inspiration de Google.

La semaine dernière avait lieu la Google I/O 2022, la grande conférence annuelle dédiée aux développeurs. Les annonces étaient beaucoup plus nombreuses que prévu, car il n’était pas seulement question d’Android 13. Parmi les nouveautés, les macophiles n’auront pas manqué de faire quelques remarques sur l’inspiration de Google.

Google Wallet

Premier grossier emprunt, il s’agit de Google Wallet. Après Android Pay, puis Google Pay, Google a renommé son service NFC en Google Wallet. L’inspiration n’est pas seulement celle du nom, Apple Wallet (Apple Cartes en français), mais aussi aux nouvelles fonctions.

Google souhaite y rajouter d’autres éléments encore, comme des clés de chambres d’hôtel, badge d’entreprise, mais aussi des pièces d’identité et permis de conduire dans certains pays.

Nouvelles interfaces pour tablettes

Pour une énième fois, Google tente une percée dans le monde de la tablette. Vous vous souvenez sans doute, ou pas, d’Honeycomb. C’était une version d’Android spécialement conçue pour les tablettes… on peut dire que les tentatives de Google ont échoué, car Apple a pris une grande distance d’avance avec iPadOS.

Avec Android 13, Google cherche à changer les choses en s’inspirant un peu de l’expérience des iPad. Parmi les nouvelles fonctionnalités des tablettes Android, il y a le multitâche facile qui vous permet d’utiliser des applications côte à côte et de nouvelles interfaces « pour profiter pleinement de l’espace supplémentaire, y compris YouTube Music, Google Maps, Messages et plus encore ». Nous ne savons pas si cela va vraiment nuire à la domination d’Apple sur les tablettes, mais bon, mieux vaut tard que jamais. D’ailleurs, Google en a profité pour faire le teasing de sa future tablette Pixel Tablet.

Le copier-coller entre appareils Android

Si vous avez un Mac, un iPhone et un iPad, cela fait longtemps qu’il est possible de copier-coller des choses (Universal Copy and Paste) entre les appareils facilement. Google vient enfin d’annoncer une fonction similaire, encore une fois, mieux vaut tard que jamais.

La couronne magique

Google a officialisé sa future montre intelligente : la Pixel Watch. Concernant son lancement, cette montre connectée sera disponible en même temps que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, soit cet automne.

Au niveau du design, on retrouve donc cet écran à la fois rond et bombé, comme les bruits de couloir l’avaient déjà suggéré. Le tout est complété par une couronne. Cette couronne vous rappellera sans doute celle de l’Apple Watch… évidemment.

La confidentialité

L’année dernière, à la Google I/O 2021, Google a montré qu’il s’inspirait des fonctionnalités de confidentialité d’iOS d’Apple. Tout ce qui a été dit cette année sur la publicité et la confidentialité dans le discours d’ouverture de cette année est également dans la droite lignée des discours d’Apple.

« Nous minimisons votre empreinte de données », a déclaré la vice-présidente Jen Fitzpatrick en décrivant la philosophie « Protected Computing » de Google : « Si les données n’existent pas, elles ne peuvent pas être piratées. ». Android 13 va ainsi apporter des contrôles étendus sur l’accès des applications à vos fichiers sur un téléphone.

Google va également expérimenter un meilleur contrôle des capacités des applications à suivre ce que vous faites. Votre compte Google devrait ainsi voir arriver une nouveauté « Le centre des publicités » qui vous permettra de mieux gérer le type de publicité auxquelles vous êtes soumis·e·s. Ce n’est pas pas aussi radical qu’Apple, mais c’est une belle avancée pour Google.

Bref, ici on vous a montré une face visible de Google, néanmoins les deux heures et trente minutes de keynote d’ouverture étaient riches en nouveautés. Google est en avance sur de nombreux domaines, y compris celui de l’intelligence artificielle. Par exemple, le discours d’ouverture s’est terminé par un clip conceptuel montrant comment le travail de Google sur la traduction automatisée en temps réel. Avec des interfaces de réalité augmentée, Google veut transcender les barrières linguistiques avec de nouvelles lunettes AR. Oui, il semble que le rêve de Google Glass soit vivant – et est-ce que cela a toujours fière allure dans une vidéo de démonstration.

